Την ένσταση για την αφαίρεση των δέκα βαθμών κατέθεσε σήμερα η Έβερτον όπως γνωστοποίησε το κλαμπ επισήμως. Πότε θα βγει η απόφαση.

Η «μάχη» ανάμεσα στην Έβερτον και την Premier League ξεκίνησε επισήμως. Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά την απόφαση «βόμβα» της διοργανώτριας αρχής του αγγλικού πρωταθλήματος να τιμωρήσει την Έβερτον με αφαίρεση δέκα βαθμών, ο σύλλογος του Μέρσεϊσάιντ βγήκε στην αντεπίθεση, καθώς κατέθεσε επίσημη ένσταση κατά της ποινής.

Με επίσημη ανακοίνωση, τα «ζαχαρωτά» γνωστοποίησαν ότι σήμερα κατέθεσαν το επίσημο αίτημα ένστασης της ποινής που τους επιβλήθηκε. Ο αγγλικός σύλλογος ευελπιστεί να καταφέρει κάτι ουσιαστικό μέσα από την ένσταση, καθώς άπαντες στο κλαμπ θεωρούν άδικη την αφαίρεση των δέκα βαθμών.

Μάλιστα, τα αγγλικά Μέσα τονίζουν ότι η απόφαση αναμένεται να βγει πριν από το τέλος της σεζόν, με την Έβερτον να ελπίζει σε δικαίωση, καθώς τη δεδομένη στιγμή βρίσκεται στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας, με τέσσερις βαθμούς, όσους έχει και η τελευταία Μπέρνλι δηλαδή.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι εάν διαπιστωθεί ότι ο σύλλογος έχει παραβιάσει τους κανόνες δαπανών για τη σεζόν 2022/23, θα ληφθούν νέα μέτρα εναντίον του, έως τα τέλη Μαΐου, που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται η Έβερτον να τιμωρηθεί και με νέα αφαίρεση βαθμών!

Everton Football Club has today lodged with the Chair of the Premier League’s Judicial Panel its appeal of the decision by a Premier League Commission to impose a 10-point deduction on the Club. An Appeal Board will now be appointed to hear the case.