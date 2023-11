Το πιο μεγάλο γκολ, μέχρι το επόμενο, πέτυχε ο Κάι Χάβερτς απέναντι στην Μπρέντφορντ. Ο Γερμανός έστειλε την Άρσεναλ στην κορυφή της Premier League και καλείται να δώσει συνέχεια, ανεβάζοντας την προσωπική του απόδοση.

Δύσκολη έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής η προσαρμογή του Κάι Χάβερτς στην άλλη πλευρά του Λονδίνου. Οι «κανονιέρηδες» δαπάνησαν το καλοκαίρι περισσότερα από 60 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν στην Τσέλσι, ωστόσο ο Γερμανός δεν έχει καταφέρει να δώσει τα ανεμενόμενα, ψάχνοντας ακόμα τον ρόλο του στην ομάδα.

Ο 24χρονος ωστόσο φώναξε «παρών» σε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, καθώς με δικό του γκολ στο 89ο λεπτό, η Άρσεναλ έφυγε με ένα σπουδαίο διπλό από την έδρα της Μπρέντφορντ και πάτησε κορυφή, αφήνοντας από κάτω τις Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ που «κόλλησαν» στο 1-1 στο μεγάλο ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής.

Ένα γκολ που τόσο ο Χάβερτς, όσο και η Άρσεναλ, το περίμεναν. Ο Γερμανός χρειαζόταν ένα τέτοιο γκολ για να... νιώσει ξανά σημαντικός. Στα προηγούμενα 19 παιχνίδια του σε όλες τις διοργανώσεις, ο Χάβερτς είχε μόλις ένα γκολ και μάλιστα μέσω εκτέλεσης πέναλτι.

Αυτό απέναντι στην Μπρέντφορντ ήταν το πρώτο του Γερμανού με τη φανέλα της Άρσεναλ σε open play. Χρειάστηκε να περιμένει 20 παιχνίδια ώστε να σκοράρει γκολ με τους «κανονιέρηδες» σε κανονική ροή παιχνιδιού.

Ένα γκολ το οποίο ωστόσο μπορεί να αποδειχθεί καταλυτικό στην οικονομία του πρωταθλήματος. Διότι η Άρσεναλ κατάφερε να αποδράσει από μια πολύ δύσκολη έδρα και να ανέβει στην κορυφή της Premier League, ξετυλίγοντας το δώρο που της δόθηκε από το αποτέλεσμα του «Etihad».

KAI HAVERTZ. STEPPING UP FOR ARSENAL OFF THE BENCH 🔴 pic.twitter.com/qcQBwpfjVv

«Είναι ένα παράδειγμα για όλους μας», δήλωσε μετά το παιχνίδι ο Μικέλ Αρτέτα που πιστεύει τον Γερμανό επιθετικό όσο κανείς άλλος. Ο Ισπανός άλλωστε ήταν αυτός που «απαίτησε» το καλοκαίρι τη μεταγραφή του Χάβερτς στην ομάδα, ποντάροντας στις δυνατότητες που έχει ο Γερμανός και στους πολλούς ρόλους που μπορεί να καλύψει στον αγωνιστικό χώρο.

"He's an example for all of us!"🥺



Nothing but love for Kai Havertz from Mikel Arteta after the German's dramatic late winner against Brentford❤️



🔗https://t.co/W75Jt50rfU pic.twitter.com/k8Zs23Qii6