Διατεθειμένη να «ταράξει» τα ευρωπαϊκά νερά με την απόκτηση του Βίκτορ Όσιμεν τον ερχόμενο Ιανουάριο είναι η Τσέλσι!

Το κακό ξεκίνημα στη σεζόν και τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα φαίνεται πως υποχρεώνουν την Τσέλσι να τα «σκάσει» για τον Βίκτορ Όσιμεν, νωρίτερα από ότι θα ήθελαν οι άνθρωποι του συλλόγο.

Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, οι «μπλε» του Λονδίνου θα προσπαθήσουν να κάνουν δικό τους τον Νιγηριανό επιθετικό της Νάπολι μέσα στον Γενάρη. Όπως αποκαλύπτει η «Telegraph», η Τσέλσι είναι διατεθειμένη να «σπάσει» τα ταμεία της και να βγάλει ένα τεράστιο ποσό μέσα στον χειμώνα του 2024, προκειμένου να αποκτήσει τον επιθετικό των «παρτενοπέι» και να λύσει τα επιθετικά της προβλήματα.

Μάλιστα, ο Όσιμεν από την πλευρά του φέρεται να είναι θετικός στη μετακόμιση του στο Λονδίνο μέσα στον Γενάρη που έρχεται, καθώς δεν αναμένεται να ανανεώσει το συμβόλαιο του με τη Νάπολι. Βέβαια, η ιταλική ομάδα αναμένεται να ζητήσει ένα ποσό κοντά στα 150 εκατομμύρια ευρώ για να αφήσει τον Νιγηριανό να αποχωρήσει, με την Τσέλσι ωστόσο να μοιάζει πρόθυμη να φτάσει σε μεγάλα επίπεδα.

