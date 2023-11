Ο Αρτέτα έκανε... κεφαλοκλείδωμα στον Χάβερτς και τον πήγε στους οπαδούς της Άρσεναλ (vids)

Ο Χάβερς ήταν ο ήρωας της Άρσεναλ στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπρέντφορντ και ο Αρτέτα φρόντισε να λάβει την αποθέωση που άξιζε.

Για 89 λεπτά η Άρσεναλ έπαιρνε... κάτω από τη βάση στο «διαγώνισμα» της Μπρέντφορντ, όμως με τον Χάβερτς να δίνει τη λύση στο φινάλε πήρε το τρίποντο (0-1) και πάτησε στην κορυφή της Premier League. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μίκελ Αρτέτα φρόντισε ο ήρωας της αναμέτρησης για τους Gunners να λάβει το χειροκρότημα που του αξίζει από τους οπαδούς της ομάδας που είχαν ταξιδέψει για το εκτός έδρας ματς.

Ο έμπειρος τεχνικός, άρπαξε τον «δράστη» του νικητήριου τέρματος, του έκανε κεφαλοκλείδωμα πριν τον σύρει προς την κερκίδα των φιλοξενούμενων. Ο Χάβερτς ευχαρίστησε τους οπαδούς για την πίστη τους τους τελευταίους μήνες. «Είμαι τόσο ευγνώμων για αυτά τα παιδιά», δήλωσε στο TNT Sports. «Είναι δύσκολο όταν έρχεται ένος νέος παίκτης και πληρώνουν πολλά χρήματα για σένα. Είμαι απλά ευγνώμων που συνεχίζουν να με υποστηρίζουν».

