Μπορεί η Μάντσεστερ Σίτι να μην κέρδισε την Λίβερπουλ, όμως ο Έρλινγκ Χάαλαντ με το γκολ που σημείωσε, έγινε ο παίκτης που φτάνει τα 50 τέρματα στην Premier League στα λιγότερα παιχνίδια.

Η Μάντσεστερ Σίτι έμεινε στο 1-1 στο «Έτιχαντ» με την Λίβερπουλ, αφού παρ' ότι ο Χάαλαντ της έδωσε το προβάδισμα, ο Αλεξάντερ Άρνολντ ισοφάρισε στο 80ο λεπτό και χάλασε την βραδιά των «πολιτών» φτιάχνοντας εκείνη των «Ρεντς».

Μπορεί το αποτέλεσμα αυτό να ξεχαστεί γρήγορα από την Σίτι, ωστόσο δεν θα συμβεί το ίδιο και με το γκολ του Νορβηγού επιθετικού, αφού εκείνος θέσπισε ένα νέο ρεκόρ με αυτό. Ο 23χρονος επιθετικός έφτασε με αυτό το τέρμα τα 50 γκολ στην Premier League σε λιγότερα παιχνίδια από κάθε άλλον, 48 τον αριθμό, διαλύοντας εκείνο του Άντριου Κόουλ, που έφτασε τον αριθμό αυτό σε 65 παιχνίδια.

50 – Erling Haaland has scored his 50th Premier League goal; in just his 48th appearance, it’s the fastest any player has reached the milestone in the competition. Machine. #MCILIV pic.twitter.com/BoUuW5WY4P — OptaJoe (@OptaJoe) November 25, 2023

Ο Χάαλαντ για να φτάσει στην επίδοση αυτή σκόραρε 33 τέρματα με το αριστερό του πόδι, δέκα με το κεφάλι, έξι με το δεξί και ένα με άλλο μέρος του σώματος.

Erling Haaland has reached 50 Premier League goals in fewer appearances than any other player in the competition’s history, breaking Andy Cole’s record.



Only 48 games needed. 🤖 pic.twitter.com/pOW7qpQuFD — Squawka (@Squawka) November 25, 2023

Ο Νορβηγός επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι χρειάστηκε 170 σουτ για να πετύχει αυτά τα 50 γκολ, τα οποία πραγματοποίησε σε 3,8χιλ. λεπτά συμμετοχής. Οι ευκαιρίες στις οποίες πρωταγωνίστησε άξιζαν 41,5xG, κοινώς έχει σκοράρει 8,5 γκολ περισσότερα από το αναμενόμενο. Κάθε του εκτέλεση άξιζε 0,24xG, κάτι που δείχνει πως έχει τρομερή ικανότητα στο να παίρνει εξαιρετικές θέσεις για να εκτελέσει.