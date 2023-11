Με την... ψυχή του πανηγύρισε ο μπαμπάς του Λουίς Ντίας το γκολ της Λίβερπουλ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι, λίγο καιρό μετά την περιπέτεια της απαγωγής του. κο

Έναν πραγματικό εφιάλτη έζησε πριν λίγο καιρό ο Μανέ Ντίας, που απήχθη από τον Εθνικό Απελευθερωτικό Στρατό της Κολομβίας αλλά επανενώθηκε εν τέλει με την οικογένειά του. Ο πατέρας του Λουίς πάντως, έχει πλέον μεταβεί στην Αγγλία και ζει και πάλι ευτυχισμένες στιγμές.

Μάλιστα, βρέθηκε στο «Έτιχαντ» στην ισοπαλία της Λίβερπουλ κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι και πανηγύρισε έξαλλα το γκολ των Ρεντς παρέα με τους οπαδούς της ομάδας του γιου του.

Luis Diaz’s father celebrating that Trent goal today against Man City.



So glad he’s here safe with Lucho ♥️ pic.twitter.com/hB92LIM0r4