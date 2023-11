Εκνευρισμός επικράτησε μετά το φινάλε του ντέρμπι μεταξύ Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ, με τους Γκουαρδιόλα και Νούνιες να τα λένε σε έντονο ύφος.

Στην ισορροπία ολοκληρώθηκε το μεγάλο ντέρμπι της Premier League μεταξύ Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ, σε μια αναμέτρηση από την οποία δεν έλειψαν και οι εντάσεις. Συγκεκριμένα Πεπ Γκουαρδιόλα και Ντάργουιν Νούνιες είχαν τη... δική τους αψιμαχία μετά το φινάλε του αγώνα, με τους δυο άνδρες να τα λένε σε έντονο ύφος.

Αν και το θέμα της συζήτησης δεν έχει αποκαλυφθεί από τα αγγλικά Μέσα, η ένταση που επικράτησε στον αγωνιστικό χώρο ήταν διάχυτη με συμπαίκτες του Ουρουγουανού μαζί με τον Γιούργκεν Κλοπ να τον συγκρατούν και να προσπαθούν να κατευνάσουν τα πνεύματα.

Σε σχετική ερώτηση που τέθηκε πάντως, ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι αρνήθηκε να δώσει συνέχεια στο περιστατικό και τόνισε πως δεν συνέβη τίποτα μεταξύ τους.

Darwin Nunez went up against Pep Guardiola 😅 pic.twitter.com/zTnQmNL0rJ

Things got heated between Darwin Nunez and Pep Guardiola at full-time 👀#MCILIV pic.twitter.com/79dhXsSsod