Η Μάντσεστερ Σίτι προηγήθηκε με τον Χάαλαντ, ωστόσο δεν κατάφερε να «καθαρίσει» το παιχνίδι όταν της δόθηκε η ευκαιρία και το πλήρωσε, με τον Αλεξάντερ Άρνολντ να... σώζει τον βαθμό για τη Λίβερπουλ, σε ένα ντέρμπι που έληξε χωρίς νικητή (1-1)

Χωρίς νικητή το μεγάλο ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και τη Λίβερπουλ στο «Etihad Stadium». Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα προηγήθηκε με τον Χάαλαντ στο πρώτο ημίχρονο, ωστόσο ένα γκολ του Αλεξάντερ Άρνολντ κόντρα στη ροή του αγώνα, έσωσε τον βαθμό για την ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 και να παίρνουν από έναν βαθμό.

Οι «πολίτες» ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Κατάφεραν να προηγηθούν με τον Χάαλαντ, ωστόσο ο Νορβηγός δεν μπόρεσε να «καθαρίσει» το παιχνίδι και η Σίτι το «πλήρωσε» στο τελευταίο δεκάλεπτο, με τον Αλεξάντερ Άρνολντ να «πυροβολεί» τον Έντερσον και να διατηρεί τη Λίβερπουλ σε απόσταση βολής και στο -1 από την ομάδα του Γκουαρδιόλα.

Η Μάντσεστερ Σίτι ήταν αυτή που μπήκε πιο αποφασισμένη στο ντέρμπι, επιβάλλοντας το παιχνίδι της στα πρώτα λεπτά. Η πρώτη καλή στιγμή, ήταν για τους «πολίτες». Ο Άλισον έπαιξε με τη φωτιά, καθώς έδωσε την μπάλα στον Φόντεν, ωστόσο το πλασέ του Άγγλου ήταν αδύναμο και κατέληξε στην αγκαλιά του Βραζιλιάνου.

Η Λίβερπουλ ήταν τελικά αυτή που είχε την πρώτη μεγάλη στιγμή του αγώνα. Ο Νούνιες έπιασε την κεφαλιά, με τον Έντερσον να βγάζει με υπερένταση και να κρατάει το μηδέν. Το γκολ ωστόσο ήρθε από τους γηπεδούχους. Ο Άλισον έκανε νέο λάθος, ο Ακέ έκανε την ενέργεια της καριέρας του, περνώντας ανάμεσα από δύο ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ, προτού μεταβιβάσει στον Χάαλαντ, ο οποίος σαν σε προπόνηση έγραψε το 1-0 για τους «πολίτες» στο 28ο λεπτό του αγώνα.

Ένα ιστορικό γκολ για τον Νορβηγό killer, καθώς έγινε ο γρηγορότερος ποδοσφαιριστής ever στην Premier League που φτάνει τα 50 γκολ. Ο 23χρονος χρειάστηκε μόλις 48 παιχνίδια να φτάσει το φράγμα αυτό, αφήνοντας δεύτερο τον Άντι Κόουλ ο οποίος είχε χρειαστεί 65 παιχνίδια!

ERLING HAALAND IS THE FASTEST TO SCORE 50 PREMIER LEAGUE GOALS (48 APPS) 🤖 pic.twitter.com/if5QKLzR25

Οι γρήγορες αλλαγές του Κλοπ άλλαξαν την εικόνα του παιχνιδιού. Ντίας και Γκράφενμπερχ έδωσαν πνοή στους «κόκκινους» οι οποίοι ανέβασαν την απόδοση τους. Η Σίτι από τη μεριά της κατάφερε να απειλήσει με τον Ρόδρι και τον Ντίας σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, χωρίς ωστόσο να βρίσκει το δεύτερο γκολ.

Η ομάδα του Κλοπ από την άλλη, κατάφερε να φτάσει κοντά στο γκολ στο 72ο λεπτό, όταν ο Νούνιες πλάσαρε από τα δεξιά, με τον Έντερσον ωστόσο να κρατάει την εστία του ανέπαφη! Η φάση του αγώνα ωστόσο σημειώθηκε στο 79ο λεπτό. Ο Ντοκού έκανε «γιο-γιο» την άμυνα της Λίβερπουλ, έκανε τη σέντρα στον Χάαλαντ, ωστόσο ο Άλισον σταμάτησε τον Νορβηγό από πολύ κοντά, κρατώντας έτσι ζωντανή την ομάδα του!

Δευτερόλεπτα αργότερα, ήρθε το γκολ της ισοφάρισης για τη Λίβερπουλ. Ο Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ έπιασε ένα γεμάτο σουτ από τα δεξιά και νίκησε τον Έντερσον στο 80' για το 1-1!

Oh my Goodness what a goal by Trent Alexander Arnold

