Περίπου έναν χρόνο μετά το... τρολάρισμά του στον Χάρι Μαγκουάιρ, ο Γκανέζος βουλευτής, Ισαάκ Αντόνγκο, ζήτησε συγγνώμη από τον Άγγλο.

Οι... γκάφες του Μαγκουάιρ έκαναν το όνομά του να ακουστεί πέρυσι μέχρι και στο κοινοβούλιο της Γκάνας. Ο Ισαάκ Αντόνγκο είχε χρησιμοποιήσει σε μια ομιλία του τον Άγγλο στόπερ ως... αρνητικό παράδειγμα πριν περίπου έναν χρόνο, με τα λόγια του φυσικά να γίνονται viral.

«Έκανε τάκλιν συνέχεια και έβαζε το σώμα του σαν να είναι ο καλύτερος αμυντικός στον κόσμο. Και τότε πήγε η Γιουνάιτεντ και τον αγόρασε. Κι εκείνος έγινε η μεγαλύτερη απειλή στην άμυνά της, δίνοντας ασίστ στους αντιπάλους και βάζοντας ο ίδιος τα γκολ όταν εκείνοι δεν μπορούσαν. Σε αυτή τη χώρα έχουμε τον Μαγκουάιρ της Οικονομίας. Γιατί δώσαμε σε αυτόν τον Μαγκουάιρ της Οικονομίας την ευκαιρία να είναι στο κέντρο της άμυνάς μας και να βάζει αυτογκόλ;», είχε πει τότε ο Γκανέζος βουλευτής.

Σχεδόν 12 μήνες μετά πάντως, οι σχέσεις των δύο αντρών δείχνουν να αποκαθίστανται. «Τώρα απολογούμαι... Ο Μαγκουάιρ έχει αλλάξει και είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής», δήλωσε ο Αντόνγκο.

Ο Μαγκουάιρ μάλιστα με tweet του αποδέχθηκε τη συγγνώμη και προσκάλεσε τον Γκανέζο στο «Ολντ Τράφορντ»!

Ghanaian MP Isaac Adongo apologized to Harry Maguire after mocking his performances last year, while applauding his current form for Manchester United.



Maguire accepted his apology and is looking forward to seeing him at Old Trafford.



