Η Μπαρτσελόνα ήταν το φαβορί για την απόκτηση του 18χρονου χαφ της Κορίνθιανς, Γκάμπριελ Μοσκάρδο, ωστόσο όλα δείχνουν ότι ο Βραζιλιάνος θα καταλήξει στην Τσέλσι.

Κοντά σε μια ακόμη μεταγραφική κίνηση με φόντο το μέλλον βρίσκεται η Τσέλσι. Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, οι «μπλε» ετοιμάζονται να ολοκληρώσουν την απόκτηση του 18χρονου αμυντικού χαφ της Κορίνθιανς, Γκάμπριελ Μοσκάρδο.

Όπως αναφέρει η «Daily Express», η Τσέλσι έχει ήδη φτάσει σε συμφωνία με την πλευρά του μεγαλύτερου περιουσιακού στοιχείου της Κορίνθιανς και απομένουν μονάχα μερικές λεπτομέρειες για να φτάσει στο deal και με τον σύλλογο. Μια μεταγραφική νίκη της Τσέλσι, καθώς η Μπαρτσελόνα προσπαθούσε να «κλείσει» την υπόθεση από το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο τα πολλά οικονομικά της προβλήματα δεν έφεραν ποτέ το deal, με τους «μπλε» του Λονδίνου να το εκμεταλλεύονται.

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, ο Μοσκάρδο είχε επιβεβαιώσει το ενδιαφέρον της Τσέλσι, χωρίς ωστόσο να αναφέρει ότι βρίσκεται κοντά στη μεταγραφή του στην ομάδα του Λονδίνου. Από την άλλη, τα Μέσα της Βαρκελώνης τονίζουν ότι η Μπαρτσελόνα ήθελε εξ αρχής τον Μοσκάρδο, ωστόσο δεν είχε τη δυνατότητα να «χτυπήσει» τις προσφορές των Άγγλων.

🔵🇧🇷 Gabriel Moscardo: “I can confirm that there was interest from Chelsea few months ago, strong interest… but I want to help Corinthians get out of this situation”.



“To tell you the truth, I have very little information, my father knows a few things”. pic.twitter.com/q27xxJa6WD