Στη λίστα του Τζιμ Ράτκλιφ για τη θέση του τεχνικού διευθυντή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, βρίσκεται ο Πάολο Μαλντίνι.

Μια ανάσα από την αγορά του μειοψηφικού πακέτου του 25% της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται πλέον ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα από το «νησί», ο πλουσιότερος Βρετανός άνθρωπος του πλανήτη, θα δαπανήσει σχεδόν 2 δισ. ευρώ για το μειοψηφικό πακέτο του 25% των «κόκκινων διαβόλων», έχοντας θέσει μάλιστα και τον όρο, να έχει τον πλήρη έλεγχο στον αθλητικό τομέα, το «team» που θα έχει μαζί του από πίσω.

Ήδη ο Ράτκλιφ προχώρησε στην πρώτη του ουσιαστική αλλαγή, «ξηλώνοντας» από τη θέση του CEO, τον Ρίτσαρντ Άρνολντ, ο οποίος ήταν στο σύλλογο τα τελευταία 16 χρόνια. Σύμφωνα με την «Telegraph», ο Ράτκλιφ θέλει στην ομάδα του τον Πάολο Μαλντίνι. Όπως αποκαλύπτουν οι Άγγλοι, ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος θέλει τον Ιταλό «θρύλο» της Μίλαν στη θέση του τεχνικού διευθυντή της Γιουνάιτεντ, θέλοντας να δυναμώσει έτσι το team του με έναν από τους μεγαλύτερους γνώστες του αθλήματος.

Ο Μαλντίνι αποχώρησε από το πόστο του στη Μίλαν τον περασμένο Ιούνιο μετά από διαφωνία του με τη διοίκηση. Με τον Μαλντίνι στο πόστο αυτό, οι «ροσονέρι» επέστρεψαν στο Champions League, αλλά και φυσικά στην κορυφή του ιταλικού ποδοσφαίρου, κατακτώντας το πρωτάθλημα τη σεζόν 2021/22.

🚨 Paolo Maldini is being lined up for a shock move to Manchester United as part of Sir Jim Ratcliffe's huge shake-up of the club.



