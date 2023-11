Στην πρώτη του αλλαγή προχώρησε ο διαφαινόμενος νέος ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τζιμ Ράτκλιφ, απομακρύνοντας από τη θέση του CEO τον Ρίτσαρντ Άρνολντ.

Όλο και πιο κοντά στην αγορά του μειοψηφικού πακέτου του 25% της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ.

Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, ο πλουσιότερος Βρετανός άνθρωπος του πλανήτη, θα δαπανήσει σχεδόν 2 εκατομμύρια λίρες για το μειοψηφικό πακέτο του 25% των «κόκκινων διαβόλων», έχοντας θέσει ωστόσο και τον όρο, να έχει τον πλήρη έλεγχο στον αθλητικό τομέα, το «team» που θα έχει μαζί του από πίσω.

Και όπως φαίνεται ήδη προχωράει σε αλλαγές, παρότι η συμφωνία δεν έχει πάρει επίσημη μορφή. Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος «ξήλωσε» τον CEO και βασικό στέλεχος του συλλόγου, Ρίτσαρντ Άρνολντ. Όπως αποκαλύπτει το «Sky Sports», ο Άρνολντ θα αποχωρήσει άμεσα, καθώς ήδη έχουν οριστικοποιηθεί τα απαραίτητα έγγραφα για την απομάκρυνση του, με τον Πάτρικ Στιούαρντ να αναμένεται να αναλάβει τη θέση μέχρι το τέλος της σεζόν.

Exclusive: The announcement of Richard Arnold's departure as @ManUtd chief executive - which should come in the next couple of hours - will offer the clearest sign so far that the arrival of Sir Jim Ratcliffe as the club's new investor is imminent. https://t.co/qL2cjzDPcW