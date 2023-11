Το καλύτερο του παιχνίδι με τη φανέλα της Τσέλσι πραγματοποίησε στο ντέρμπι με τη Μάντσεστερ Σίτι ο Ραχίμ Στέρλινγκ. Τα δύσκολα ενενήντα λεπτά που έδωσε στον Γουόκερ και η τακτική του Γκουαρδιόλα που χρησιμοποίησε στο γκολ του.

Το πιο απολαυστικό παιχνίδι της σεζόν διεξήχθη το βράδυ της Κυριακής στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι προσέφεραν ένα συναρπαστικό παιχνίδι με οκτώ γκολ, ανατροπές, μονομαχίες, με το τελικό αποτέλεσμα να δίνει στις δύο ομάδες από έναν βαθμό (4-4).

Ένας εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης, ήταν φυσικά ο Ραχίμ Στέρλινγκ. Και λόγω επειδή αγωνίστηκε απέναντι στην ομάδα με την οποία έγραψε ιστορία και επειδή κατάφερε να ξεχωρίσει και να διακριθεί με την απόδοση που είχε κατά τη διάρκεια του αγώνα.

RAHEEM STERLING AGAINST MAN CITY 🔵 pic.twitter.com/131516LB04 — B/R Football (@brfootball) November 12, 2023

Ο Άγγλος επιθετικός ήταν απολαυστικός. Έκανε άνω-κάτω την άμυνα της Μάντσεστερ Σίτι ουκ ολίγες φορές, με τον Κάιλ Γουόκερ να γίνεται... δέσμιος των ορέξεων του 29χρονου. Για ενενήντα λεπτά, ο Στέρλινγκ «χόρεψε» τον Γουόκερ και τους συμπαίκτες του, προσφέροντας έτσι την καλύτερη του εμφάνιση με τη φανέλα της Τσέλσι, από το καλοκαίρι του 2022, όταν και αποκτήθηκε από τους «πολίτες».

Raz dipping into his bag of tricks. 🥵 pic.twitter.com/AyHb3eaVhC — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 14, 2023

Ο «Raheem the dream», ήταν σκέτο... όνειρο απέναντι στη Σίτι. Συμμετείχε σε 21 μονομαχίες, περισσότερες από κάθε άλλον που αγωνίστηκε στη ασύλληπτη ματσάρα του «Στάμφορντ Μπριτζ». Μάλιστα, ήταν και αυτός που είχε τις περισσότερες κερδισμένες, μετρώντας εννιά.

Μάλιστα, ο Άγγλος εξτρέμ επιχείρησε και τις περισσότερες ντρίμπλες, προσπερνόντας δέκα φορές τους αντιπάλους του στον αγωνιστικό χώρο, ενώ είχε και τις περισσότερες κερδισμένες κατοχές στο επιθετικό τρίτο του γηπέδου, μετρώντας τρεις.

Raheem Sterling vs. Man City:



◉ Most duels contested (21)

◉ Most take-ons attempted (10)

◉ Most duels won (9)

◉ Most possession won final third (3)



More than deserved his goal. 😤#MCICHE pic.twitter.com/lhYvuPzLRe November 12, 2023

Η τακτική της Σίτι, τον βοήθησε να την «πληγώσει»

Μια κλασική τακτική της Μάντσεστερ Σίτι, ήταν ο λόγος που η Τσέλσι βρέθηκε μπροστά στο σκορ με 2-1 στο πρώτο ημίχρονο. Ο Σάντσεθ έκανε το γέμισμα από την περιοχή του, ο Γκβάρντιολ έκανε το λάθος το οποίο εκμεταλλεύτηκε ο Τζέιμς, που με τη σειρά του «σέρβιρε» σε κενή εστία στον Στέρλιγνκ που ευστόχησε.

Μια από τις πιο χαρακτηριστικές κινήσεις της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα όταν πιέζεται από την αντίπαλη ομάδα, καθώς ουκ ολίγες φορές οι «πολίτες» έχουν σκοράρει μετά από γέμισμα του Έντερσον.

That Raheem Sterling performance against City lives rent free in my head. Man, he was on the mood pic.twitter.com/p48hzxOJwI — CFCDatro (@CFCDatro) November 14, 2023

Μάλιστα, σε αυτό το γεγονός στάθηκε και ο Τζέιμι Κάραγκερ μετά το τέλος της αναμέτρησης, με τον Άγγλο παλαίμαχο να τονίζει τον... ρόλο της Σίτι στο γκολ του Στέρλινγκ απέναντι στην πρώην ομάδα του.