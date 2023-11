Περίπου 68.000 ευρώ έβγαλε από την τσέπη του ο... νέος, πλέον, κάτοχος της φανέλας που είχε φορέσει ο Σερ Μπόμπι Τσάρλτον στον ημιτελικό του Μουντιάλ του 1966 απέναντι στην Πορτογαλία.

Το αγγλικό ποδόσφαιρο εξακολουθεί να θρηνεί για τον θάνατο του Σερ Μπόμπι Τσάρλτον που πριν λίγο καιρό άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 86 ετών.

Μια μέρα μετά το τελευταίο «αντίο» στον Άγγλο θρύλο, το BBC ανακοίνωσε πως πλέον υπάρχει νέος κάτοχος για ένα από τα εμβληματικά αντικείμενα που σχετίζονταν με τον Τσάρλτον. Ο λόγος για την ιστορική λευκή φανέλα με τα Τρία Λιοντάρια στο στήθος, την οποία ο Σερ Μπόμπι φόρεσε στον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1966.

The England shirt worn by Sir Bobby Charlton in the 1966 World Cup semi-final has been sold at auction 💰#BBCFootball pic.twitter.com/1ytgOF1L4z