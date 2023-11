Ο Αμερικάνος δισεκατομμυριούχος, Λίον Κούπερμαν, αγόρασε μερίδιο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, κάνοντας επένδυση ύψους 13.465.200 εκατομμύρια λιρών.

Νέος «παίκτης» από τις ΗΠΑ μπήκε στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Σύμφωνα με το Bloomerg ο 80χρονος επιχειρηματίας, Λίον Κούπερμαν, επένδυσε στο κλαμπ και αγόρασε μερίδιο, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό.

Ο Αμερικανός απέκτησε 929.078 μετοχές των Κόκκινων Διαβόλων, με χρηματιστηριακή αξία 18.386.454 δολαρίων.

Ο Κούπερμαν είναι ο ιδρυτής της Omega Advisors, η οποία είναι μία συμβουλευτική εταιρία επενδύσεων, η οποία διαχειρίζεται πάνω από 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία. Η προσωπική του περιουσία εκτιμάται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια.

