Η Μπρόμλεϊ της National League αναζητεί έναν νέο... tactician και δίνει την ευκαιρία στους απανταχού λάτρεις του Football Manager να πάρουν τη δουλειά με τρία απλά βήματα.

Όσο το ποδόσφαιρο εξελίσσεται, τόσο περισσότερες και πιο μεγάλες γίνονται και οι ανάγκες κάθε συλλόγου. Ακόμα και της ερασιτεχνικής Μπρόμλεϊ, που αγωνίζεται στην αγγλική National League, και ψάχνει τον άνθρωπο που θα την ανεβάσει επίπεδο.

Ο συγκεκριμένος σύλλογος αναζητεί έναν αναλυτή τακτικής και είναι αποφασισμένος να εμπιστευτεί το... Football Manager.

Σε συνεργασία με το δημοφιλέστατο παιχνίδι λοιπόν και την Xbox, η Μπρόμλεϊ «ανέβασε» αγγελία που απευθύνεται σε όλους τους λάτρεις του FM.

We are delighted to be hiring a Tactician via @FootballManager 2024 🎮

​

To apply:​

🎮 Complete the FM24 achievement ‘Championes’​

🎥 Submit a 1-minute application video​

📄 Applications close on Dec 4th​

​

👉 https://t.co/Xt3xUGFrS6#EverydayTactician​ | #ScoreMoreWithXbox pic.twitter.com/nQ115cVMzo