Μονάχα τρεις είναι οι ομάδες της Premier League που δεν έχουν οδηγήσει τον αντίπαλο σε γκολ από δικά τους λάθη. Καμία από τις τρεις που βρίσκονται ψηλότερα στον βαθμολογικό πίνακα.

Το πιο συναρπαστικό παιχνίδι της σεζόν διεξήχθη το βράδυ της Κυριακής στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι προσέφεραν ένα συναρπαστικό παιχνίδι.

Οι δύο ομάδες έδωσαν μια μοναδική παράσταση, με οκτώ γκολ, ανατροπές, μονομαχίες, με το τελικό αποτέλεσμα να δίνει στις δύο ομάδες από έναν βαθμό. Αμφότερες ωστόσο προχώρησαν και σε πολλά λάθη, καθώς η πίεση και η ένταση του παιχνιδιού, ήταν τέτοια που δεν θα μπορούσαν να τελειώσουν αλάνθαστες το παιχνίδι.

Κι όμως, μετά από δώδεκα αγωνιστικές, εξακολουθούν να υπάρχουν ομάδες που δεν έχουν κάνει λάθη με τα οποία να έχουν οδηγήσει τους αντιπάλους τους σε κάποιο γκολ. Και μάλιστα αυτές είναι τρεις, με τις Μάντσεστερ Σίτι, Λίβερπουλ και Άρσεναλ που βρίσκονται ψηλότερα στη βαθμολογία, να μην έχουν θέση στη σχετική κατηγορία.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Τότεναμ και η Γουέστ Χαμ είναι οι τρεις ομάδες που έχουν καταφέρει να μείνουν αλάνθαστες και να μην οδηγήσουν κάποια ομάδα σε γκολ από δικές τους «γκάφες».

Το στατιστικό αυτό για την Τότεναμ είναι αξιοσημείωτο, εάν αναλογιστεί κανείς ότι αγωνίστηκε για τουλάχιστον μισή ώρα με δύο παίκτες λιγότερους στο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής με την Τσέλσι, όπου ηττήθηκε με 4-1 στην έδρα της.

