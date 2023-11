Χάαλαντ: «Δεν είχα σκοράρει ποτέ ξανά με τις μ**** μου, αποτελεί ορόσημο» (vid)

Με πολύ χιούμορ σχολίασε το δεύτερο τέρμα του κόντρα στην Τσέλσι ο Έρλινγκ Χάαλαντ.

Πρωταγωνιστής στα δύο από τα τέσσερα τέρματα της Μάντεστερ Σίτι την Κυριακή (12/11), στο παιχνίδι με την Τσέλσι (4-4), ο Έρλινγκ Χάαλαντ σκόραρε με έναν κάπως ανορθόδοξο τρόπο και το σχολίασε με πολύ χιούμορ. Έχοντας ήδη ταρακουνήσει τα δίχτυα στο 25ο λεπτό από το σημείο του πέναλτι, ο 23χρονος βρήκε και πάλι δίχτυα στο δεύτερο ημίχρονο χάρη στα... απόκρυφά του.

Μετά από σέντρα του Χουλιάν Άλβαρες στο 47ο λεπτό, ο Νορβηγός επιθετικός, σε μονομαχία με τον Ρις Τζέιμς, πετάχτηκε μπροστά από τα καρέ και κατάφερε να στείλει την μπάλα στο τέρμα.

«Δεν είχα σκοράρει ποτέ πριν με τις μ**** μου. Οπότε είναι ένα σημαντικό βήμα», είπε γελώντας στο Viaplay Sports ο Έρλινγκ Χάαλαντ μετά το σπουδαίο ματς της Σίτι με την Τσέλσι. «Δεν το σκέφτομαι πολύ. Σκέφτομαι τη νίκη. Είμαστε στην κορυφή του πίνακα τώρα και τελικά δεν ήταν και τόσο κακό το ξεκίνημα της σεζόν», πρόσθεσε στη συνέχεια.

