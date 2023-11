Η οικογένεια Γκλέιζερ δεν είχε εκπρόσωπο στην κηδεία του θρύλου της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Σερ Μπόμπι Τσάρλτον.

Η οικογένεια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποχαιρέτησε τη Δευτέρα (13/11) τον σπουδαίο Μπόμπι Τσάρλτον, όμως δεν ήταν... σύσσωμη. Για την ακρίβεια αίσθηση έκανε και η απουσία οποιουδήποτε εκπροσώπου της οικογένειας Γκλέιζερ στην κηδεία του θρύλου της ομάδας και κατά πολλούς κορυφαίου ποδοσφαιριστή που έχει φορέσει ποτέ τη φανέλα των Κόκκινων Διαβόλων.

Την ώρα που μεταξύ άλλων στον καθεδρικό ναό του Μάντσεστερ βρέθηκαν ο εμβληματικός Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, μεγάλοι αστέρες του παρελθόντος όπως οι Πολ Σκόουλς, Μπράιαν Ρόμπσον, Ρόι Κιν, Στιβ Μπρους, Πίτερ Σμάιχελ και Άντι Κόουλ και οι αρχηγοί της τρέχουσας ομάδας της Γιουνάιτεντ Χάρι Μαγκουάιρ - Λουκ Σο δεν έδωσε το παρών κάποιο μέλος της οικογένειας των ιδιοκτητών του κλαμπ. Από τη διοίκηση παρευρέθηκε στην κηδεία ο εκτελεστικός διευθυντής του συλλόγου, Ντέιβιντ Γκιλ.

Φυσικά οι Γκλέιζερ έλαμψαν δια της απουσίας τους, η απουσία τους σχολιάστηκε στα Social Media από τους οπαδούς, οι οποίοι εδώ και καιρό ζητούν την απεμπλοκή τους από το κλαμπ και για ακόμα μια φορά απέδειξαν πως δεν «συνδέονται» με την ομάδα τους.

