Μεγαλύτερο πρόβλημα με τους «μικρούς» της Premier League από ότι με τους «μεγάλους» εμφανίζει φέτος η Τσέλσι, με τα στατιστικά να αποδεικνύουν του λόγου το αληθές.

Το πιο συναρπαστικό παιχνίδι της σεζόν διεξήχθη το βράδυ της Κυριακής στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι προσέφεραν ένα συναρπαστικό παιχνίδι με οκτώ γκολ, ανατροπές, μονομαχίες, με το τελικό αποτέλεσμα να δίνει στις δύο ομάδες από έναν βαθμό (1-1).

Ήταν ένα ακόμα ντέρμπι στο οποίο η Τσέλσι εμφανίστηκε έτσι όπως θέλει να βλέπει την ομάδα του ο Μαουρίσιο Ποτσετίνο. Σε όλα της τα μεγάλα παιχνίδια φέτος, η Τσέλσι έχει παρουσιαστεί άκρως ανταγωνιστή, καθώς στα περισσότερα ήταν ανώτερη. Τόσο με τη Λίβερπουλ στην πρεμιέρα, όσο και στα δύο ντέρμπι του Λονδίνου με Άρσεναλ και Τότεναμ, οι «μπλε» ήταν καλύτεροι και έδειξαν το καλύτερο τους πρόσωπο.

Στα τέσσερα μεγάλα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής, η Τσέλσι είναι αήττητη, έχοντας μια νίκη και τρεις ισοπαλίες. Ένα ακόμα ενδιαφέρον στατιστικό που επαληθεύει τη δουλειά του Ποτσετίνο, είναι το γεγονός ότι ήδη οι «μπλε» έχουν «μαζέψει» παραπάνω βαθμούς κόντρα στο Big-6 (6), από ότι κατάφεραν να συγκεντρώσουν την περασμένη σεζόν (4) σε δέκα παιχνίδια. Στα τέσσερα ντέρμπι, οι Λονδρέζοι έχουν σκοράρει έντεκα γκολ.

Chelsea managed 4pts in 10 games against the ‘big 6’ last season. Chelsea have 6 in 4 games this season, losing 0. [sky] 🔵

Το πρόβλημα ωστόσο διακρίνεται στα παιχνίδια με τις μικρομεσαίες ομάδες του πρωταθλήματος. Εκεί η Τσέλσι «πρέπει» να ξεκλειδώνει μόνη της τις αντίπαλες άμυνες, καθώς δεν βρίσκει τους χώρους που αφήνουν οι «μεγάλοι» οι οποίοι φυσικά δεν κλείνονται πίσω.

Κόντρα στις υπόλοιπες ομάδες της Premier League, η Τσέλσι έχει σκοράρει δέκα γκολ, ένα λιγότερο δηλαδή από ότι στα τέσσερα ντέρμπι. Ξέχωρα ωστόσο από τα τέσσερα ντέρμπι, οι «μπλε» έχουν δώσει άλλα οκτώ παιχνίδια, κάτι που σημαίνει ότι έχουν πετύχει δέκα γκολ σε τέσσερα λιγότερα παιχνίδια.

Chelsea in the Premier League this season:



Goals vs. big six: 11 (4 games)

Goals vs. everyone else: 10 (8 games)



🤷‍♂️ pic.twitter.com/zDm8JtjFZB