Ο αστέρας της Τσέλσι, Κόουλ Πάλμερ, προσπάθησε να... κρυφακούσει την τακτική της Μάντσεστερ Σίτι στην πρώτη συνάντηση με την πρώην ομάδα του κάτι που εκνεύρισε τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Ο Κόουλ Πάλμερ, ο οποίος πέρασε 15 χρόνια στη Μάντσεστερ Σίτι προτού μετακομίσει στην Τσέλσι το καλοκαίρι είχε την τελευταία λέξη στο μεγάλο ματς των δύο ομάδων διαμορφώνοντας το τελικό 4-4 στις καθυστερήσεις, δίνοντας στην Τσέλσι τον βαθμό της ισοπαλίας.

Ο διεθνής με την Αγγλία κάτω των 21 ετών πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό παιχνίδι απέναντι στην πρώην ομάδα του ενώ κατάφερε και να... εκνευρίσει τον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Πιο συγκεκριμένα, όταν η Σίτι κέρδισε ένα φάουλ σε επικίνδυνη θέση, με αρκετούς παίκτες να συγκεντρώνονται για να συζητήσουν ποια θα είναι η εκτέλεσεη, ο Πάλμερ στάθηκε με θράσος ακριβώς στη μέση της κουβέντας για να προσπαθήσει να κρυφακούσει τα μυστικά, μόνο που εμφανίστηκε ο Νορβηγός επιθετικός και τον έσπρωξε μακριά σε μια ξεκαρδιστική στιγμή.

Δείτε το στιγμιότυπο:

Cole Palmer went to collect some useful tatics and was pushed away



