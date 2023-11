Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι διασταυρώνουν τα ξίφη τους απόψε στο Λονδίνο, με τους «μπλε» να θέλουν να βάλουν τέλος στην «κατάρα» του Πόρτο και τους «πολίτες» να δώσουν συνέχεια σε ένα σερί 6-0 που τρέχουν απέναντι στους αντιπάλους τους.

Το «Στάμφορντ Μπριτζ» φιλοξενεί απόψε (18:30) το μεγάλο ντέρμπι της 12ης αγωνιστικής της Premier League. Η Τσέλσι που έβαλε τέλος στο αήττητο της Τότεναμ, υποδέχεται στο Λονδίνο την πρωτοπόρο Μάντσεστερ Σίτι, σε ένα ντέρμπι αποδείξεων και απαντήσεων.

Οι «μπλε» καλούνται να δώσουν απαντήσεις σε ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια της σεζόν, με τον Ποτσετίνο να ψάχνει ακόμα τη «φόρμουλα» για να ανεβάσει το επίπεδο της ομάδας του που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 10η θέση της βαθμολογίας. Απέναντι, οι «πολίτες» του Πεπ Γκουαρδιόλα που συνεχίζουν από εκεί που σταμάτησαν πέρσι.

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει καταφέρει να μετατρέψει τα παιχνίδια με την Τσέλσι σε παράσταση για έναν ρόλο τα τελευταία δύο χρόνια. Οι «πολίτες» δεν έχουν φέρει ούτε ισοπαλία με τους «μπλε», καθώς στα τελευταία έξι παιχνίδια έχουν το απόλυτο σε νίκες.

Μάλιστα σε αυτό το διάστημα, η ομάδα του Γκουαρδιόλα έχει «τρομοκρατήσει» την Τσέλσι, έχοντας πετύχει όλες τις νίκες της στο ρελαντί, με δέκα γκολ υπέρ και μηδέν κατά. Την περασμένη σεζόν, οι δύο ομάδες αναμετρήθηκαν τέσσερις φορές σε όλες τις διοργανώσεις, με τη Σίτι να φτάνει εύκολα στο 4/4, έχοντας αποκλείσει τους Λονδρέζους και από τα δύο Κύπελλα.

The last 𝘀𝗶𝘅 against Chelsea: 🔟-0️⃣. pic.twitter.com/htK4dXqFlg

Η Τσέλσι έχει να λέει ωστόσο, ότι πήρε το μεγαλύτερο παιχνίδι που έχουν δώσει μεταξύ τους οι δύο ομάδες. Αυτό του τελικού του Πόρτο το 2021, για το τρόπαιο του Champions League, το οποίο κατέληξε στο Λονδίνο. Οι «μπλε» είχαν επικρατήσει με 1-0 χάρη σε γκολ του Κάι Χάβερτς και είχαν φτάσει στην κορυφή της Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία τους.

Από τότε ωστόσο, η Τσέλσι τα βρίσκει σκούρα απέναντι στη Σίτι. Στα έξι παιχνίδια που έχουν ακολουθήσει από την 29η του Μαίου του 2021, η Τσέλσι έχει ηττηθεί σε όλα τα ματς κόντρα στη Σίτι.

Μάλιστα, το πιο «τρελό» της υπόθεσης, είναι ότι σε αυτά τα έξι παιχνίδια η Τσέλσι δεν έχει καταφέρει να σκοράρει έστω ένα γκολ, με τους «μπλε» να πρέπει να βάλουν τέλος στη συγκεκριμένη «κατάρα», εάν θέλουν να φτάσουν σε ένα θετικό αποτέλεσμα απόψε...

The last time Chelsea scored against Man City was in the Champions League final over two and a half years ago... 😳 pic.twitter.com/ApYagEKV33