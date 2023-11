Για τρίτο συνεχόμενο μήνα, ο Άγγελος Ποστέκογλου αναδείχθηκε Manager of the Month στην Premier League.

Προπονητής του μήνα και πάλι ο Άγγελος Ποστέκογλου στην Premier League. Όπως έγινε και τους δύο τελευταίους μήνες, ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός αναδείχθηκε ξανά προπονητής του μήνα στην Premier League, κάνοντας το «χατ τρικ» στα βραβεία.

Μπορεί η Τότεναμ να γνώρισε την περασμένη Δευτέρα την πρώτη της ήττα φέτος στο παιχνίδι με την Τσέλσι, ωστόσο τα όσα έκανε η ομάδα του Ποστέκογλου τον Οκτώβρη, ήταν ικανά και αρκετά για να του δώσουν το βραβείο του καλύτερου προπονητή του μήνα για τρίτη συνεχόμενη φορά.

You're making a habit of this, Ange Postecoglou!



The first boss to be named @BarclaysFooty Manager of the Month in the first three months of a Premier League season 👏@SpursOfficial | #PLAwards pic.twitter.com/aCuNHtmwL7