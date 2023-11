Συγκίνηση προκαλεί η στιγμή που ο πατέρας του Λουίς Ντίας επέστρεψε στην οικογένεια του, δώδεκα μέρες μετά την απαγωγή του από τον Εθνικό Απελευθερωτικό Σρατό.

Τέλος καλό, όλα καλά για τον Λουίς Ντίας και τον πατέρα του. Έπειτα από δώδεκα ημέρες τρόμου, οι απαγωγείς ελευθέρωσαν τον πατέρα του Κολομβιανού άσου της Λίβερπουλ, βάζοντας έτσι τέλος στο μαρτύριο που βίωσε ο ίδιος και η οικογένεια του.

Ο πατέρας του Λουίς Ντίας γύρισε στο σπίτι του και την οικογένεια του, δώδεκα ημέρες μετά την απαγωγή του από τον Εθνικό Απελευθερωτικό Σρατό.

Ο Λουίς Μάνουελ Ντίας απελευθερώθηκε τελικά, με το βίντεο της επανένωσης του με την οικογένεια του να προκαλεί συγκίνηση.

Δείτε παρακάτω το βίντεο:

🚨🥺| The moment Luis Díaz's father returned back to his family and friends in Colombia after he was released earlier today. ❤️



pic.twitter.com/Vg2zZzJByV