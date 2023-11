Σώος και αβλαβής απελευθερώθηκε ο πατέρας του Λουίς Ντίας, με τον ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ να σμίγει ξανά με την οικογένειά του μετά από 12 μέρες.

Οι στιγμές τρόμου και αγωνίας ανήκουν πια στο παρελθόν για τον Λουίς Ντίας και την οικογένειά του. Όπως έγινε γνωστό ο πατέρας του απελευθερώθηκε μετά από 12 μέρες στα χέρια του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού και πλέον βρίσκεται υπό την ασφάλεια της Αστυνομίας.

Κάπως έτσι το προσωπικό δράμα του ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ φτάνει αισίως στο τέλος του, με τους δυο γονείς του να επιστρέφουν σώοι και αβλαβείς σπίτι τους μετά την απαγωγή τους στην Κολομβία.

Πρώτη είχε απελευθερωθεί η μητέρα του με συνοπτικές διαδικασίες μετά την αρπαγή της, όμως για τον πατέρα του 26χρονου εξτρέμ η κατάσταση ήταν διαφορετική. Αν και και ο επικεφαλής του Εθνικού Απελευθερωτικού Στρατού είχε παραδεχθεί πως έκαναν λάθος που τον απήγαγαν, οι μέρες περνούσαν δίχως νέα για την απελευθέρωσή του.

Οργανισμοί όπως τα Ηνωμένα Έθνη και η Καθολική Εκκλησία συμμετείχαν σε διαπραγματεύσεις για τους όρους που θα επέτρεπαν τη συμφωνία, με την τρομοκρατική οργάνωση τελικά να τον αφήνει ελεύθερο την Πέμπτη (8/11).

🚨 Luis Manuel Díaz, Lucho’s father, has been released today after spending the last 12 days kidnapped in Colombia.



He’s with the police now after being released, as @VickyDavilaH reports.



Wonderful news for Luis Díaz; his dad and mom are finally both free and safe. pic.twitter.com/VjYxPlx60p