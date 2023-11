Τρομερό στατιστικό στην αναμέτρηση της Τότεναμ κόντρα στην Τσέλσι, η μπάλα δεν ήταν στα πόδια ενός παίκτη ή υπό την κατοχή μίας ομάδας για 70 λεπτά.

Η 11η αγωνιστική της Premier League είχε στο μενού της το ντέρμπι του Λονδίνου μεταξύ Τότεναμ και Τσέλσι, αναμέτρηση στην οποία η μπάλα δεν βρισκόταν στα πόδια των ποδοσφαιρστών για 70 λεπτά!

Σύμφωνα με τα στατιστικά της «Opta», συνολικά στο 43% της αναμέτρησης, η μπάλα δεν ήταν στα πόδια ενός παίκτη ή υπό την κατοχή μίας ομάδας. Ήταν «εκτός παιχνιδιού», όπως συγκεκριμένα συνηθίζεται να λέγεται.

Απορίας άξιο είναι πως κατάφεραν οι δύο ομάδες να σκοράρουν συνολικά πέντε γκολ στην αναμέτρηση και άλλα τέσσερα ακυρώθηκαν, με τον καθαρό χρόνο του αγώνα να είναι τα 47:57' από τα 111:15 που διήρκεσε το παιχνίδι.

43% - In last night's match between Tottenham and Chelsea, the ball was in play for just 43% of the total match time (47:57 of 111:15), the lowest percentage for any Premier League game over the last two seasons. Mayhem. pic.twitter.com/ZcHM7fT7i3