Ποτσετίνο: «Είχα πει ότι οι μόνες ομάδες που δεν θα προπονούσα είναι η Άρσεναλ και η Μπαρτσελόνα»

Η Τσέλσι θα είναι αποφασισμένη να τερματίσει το αήττητο της Τότεναμ το βράδυ της Δευτέρας στην επιστροφή του Μαουρίσιο Ποτσετίνο ως αντίπαλος στο Tottenham Hotspur Stadium.

Η Τότεναμ του Άγγελου Ποστέκογλου, με το θεαματικό ξεκίνημα στη σεζόν, υποδέχεται τη Δευτέρα (06/11) την Τσέλσι του Μαουρίσιο Ποτσετίνο, με τον Αργεντινό τεχνικό να επιστρέφει στο γήπεδο των Σπερς ως αντίπαλος και να μιλά για αυτή την στιγμή. Η ομάδα του δυτικού Λονδίνου θέλει πολύ να τερματίσει το αήττητο ξεκίνημα των Spurs στην Premier League, αλλά μπορεί να είναι ένα δύσκολο έργο σε μια δεδομένα συναισθηματικά φορτισμένη επιστροφή για τον προπονητή της.

Μιλώντας στην συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρηση, αναφέρθηκε στο πώς αισθάνεται για την επιστροφή του στην πρώην ομάδα του: «Για μένα θα είναι μια ευτυχισμένη μέρα, αλλά αυτή είναι η ζωή και πρέπει να προχωρήσουμε. Είναι πραγματικά ξεχωριστό να επιστρέφουμε σε ένα μέρος όπου δημιουργήσαμε καταπληκτικές αναμνήσεις μαζί. Είναι ξεχωριστό, δεν πρόκειται να πω ψέματα. Αυτό είναι αλήθεια.»

«Ειχα πει ότι οι μόνες ομάδες που δεν θα διοικούσα ποτέ είναι η Άρσεναλ και η Μπαρτσελόνα», υπενθύμισε ο έμπειρος τεχνικός προσθέτοντας πως: «Είναι περίεργο συναίσθημα να επιστρέφω στους Σπερς μετά από τέσσερα χρόνια… αλλά θα είναι μια χαρούμενη μέρα. Νιώθω ότι οι Spurs μπορούν πραγματικά να κερδίσουν το πρωτάθλημα, κάνουν εξαιρετική δουλειά».

Σχετικά με το αν η Τσέλσι είναι αουτσάιντερ στο παιχνίδι με τους ηγέτες της λίγκας ανέφερε: «Ιστορικά, η Τσέλσι κέρδισε μεγάλα πράγματα. Χτίζουμε κάτι για το μέλλον. Χωρίς αμφιβολία στο μέλλον η Τσέλσι θα είναι στην ίδια θέση [να κερδίσει ξανά τρόπαια]».

🔵 Pochettino: “I said the only teams I would never manage are Arsenal and Barcelona”.



“It is a strange feeling to come back at Spurs after four years… but it’s gonna be a happy day. I feel Spurs can really win the league, they’re doing excellent job”. pic.twitter.com/aCvRWbxgig