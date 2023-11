Ένα ακόμα ρεκόρ κυνηγάει ο Άγγελος Ποστέκογλου στην Premier League. Βλέπει μόνο τους Γκουαρδιόλα, Κλοπ και Κόντε.

Την «τρελή» της πορεία σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν θα προσπαθήσει να δώσει τη Δευτέρα η Τότεναμ απέναντι στην Τσέλσι, καθώς οι «spurs» απολαμβάνουν αυτή τη στιγμή την πρωτιά στην Premier League. «Αρχιτέκτονας» αυτής της ομάδας δεν είναι άλλος από τον Άγγελο Ποστέκογλου. Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα πολύ δυνατό σύνολο, παίζοντας μάλιστα και ωραίο ποδόσφαιρο.

Μάλιστα, μέσα σε αυτό το διάστημα, ο Ποστέκογλου έχει καταφέρει να «σπάσει» διάφορα ρεκόρ ως rookie προπονητής στην Premier League, με τον Ελληνοαυστραλό να ετοιμάζεται για ακόμα ένα.

Ο τεχνικός της Τότεναμ βρίσκεται και πάλι ανάμεσα στους υποψήφιους προπονητές της Premier League για το βραβείο του καλύτερου κόουτς του μήνα Οκτώβρη, έχοντας ήδη «μαζέψει» αυτά του Αυγούστου και του Σεπτέμβρη.

Εάν ο Ποστέκογλου αναδειχθεί ξανά προπονητής του μήνα, θα είναι μόλις ο τέταρτος στην ιστορία της Premier League που το κάνει σε τρεις συνεχόμενους μήνες, μετά τους Πεπ Γκουαρδιόλα, Γιούργκεν Κλοπ και Αντόνιο Κόντε.

The Premier League Manager of the Month nominees for October 2023:



◉ Mikel Arteta

◉ Unai Emery

◉ Jürgen Klopp

◉ Ange Postecoglou



Antonio Conte, Pep Guardiola and Jürgen Klopp are the only managers to win three awards in a row... for now.#PLAwards pic.twitter.com/R7DYD3TKd2