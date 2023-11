Οι ποδοσφαιριστές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παραπονέθηκαν πως οι μπλούζες και οι κάλτσες που τους παρέχει η ομάδα είναι στενές.

Η δεύτερη σεζόν του Έρικ Τεν Χαγκ στην άκρη του πάγκου των Κόκκινων Διαβόλων δεν έχει ξεκινήσει με τους καλύτερους οιωνούς και σαν να μην έφτανε αυτό, σύμφωνα με το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της «Daily Mail», οι παίκτες κατηγορούν την ομάδα ότι τους έδωσε σφιχτές μπλουζές και κάλτσες, γεγονός που έρχεται να προστεθεί στα... ήδη υπάρχοντα προβλήματα της ομάδας.



Man United stars have complained that their Adidas kit is too tight 😡



Andre Onana is so unhappy he's resorted to wearing a REPLICA shirt! 😲 pic.twitter.com/Gs8CqnbAg3