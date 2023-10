To Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαίρου (IFAB) έριξε «άκυρο» στο αίτημα της Premier League για ζωντανή μετάδοση των διαλόγων διαιτητή - VAR κατά την εξέταση αμφιλεγόμενης φάσης.

Η Premier League μετά το «φιάσκο» του ακυρωθέντος γκολ του Λουίς Ντίας στον αγώνα της Λίβερπουλ με την Τότεναμ για λανθασμένη συνεννόηση του διαιτητή με τον VAR ζήτησε από τo Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαίρου (IFAB) ώστε ο διάλογος του πρώτου «ρεφ» με τον «VARιστα» να μεταδίδεται ζωντανά στο γήπεδο και στην τηλεοπτική μετάδοση. Ένα αίτημα που έπεσε στο κενό.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του οργάνου που εγκρίνει όλες τις αλλαγές στους κανονισμούς ποδοσφαίρου, Λούκας Μπρουντ, σε δηλώσεις του στο BBC τόνισε πως στη διαδικασία της εξέτασης μιας φάσης επικρατεί... χάος και πως είναι τελείως διαφορετικό με το ράγκμπι που συμβαίνει κάτι αντίστοιχο.

«Λέω κατηγορηματικά όχι,οι φίλαθλοι δεν πρέπει να ενημερώνονται "ζωντανά". Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που μιλάνε ταυτόχρονα και θα ήταν αντιπαραγωγικό για οποιονδήποτε να ακούσει όλες αυτές τις φωνές που μιλάνε μεταξύ τους. Επικρατεί χάος.

Δώσαμε το πράσινο φως για να δοκιμάσουμε την επακόλουθη δημοσίευση των αποφάσεων αλλά δεν είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε «ζωντανή» επικοινωνία στο κοινό όπως συμβαίνει για παράδειγμα με το ράγκμπι γιατί είναι δύο διαφορετικά αθλήματα», ανέφερε o CEO της IFAB.

