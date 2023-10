Ο Πεπ Γκουαρδιόλα πιστεύει ότι το γεγονός πως η Μάντσεστερ Σίτι να μπαίνει σφήνα στην καθιερωμένη ελίτ είναι άβολο για τους αντιπάλους της στην Premier και συστήνει εμπιστοσύνη στους προπονητές.

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει σηκώσει το τρόπαιο της Premier League σε πέντε από τις έξι τελευταίες σεζόν, συμπεριλαμβανομένων των τριών στη σειρά, ενώ η κορυφαία στιγμή της ήρθε την περασμένη σεζόν, καθώς κατάκτησε το τρεμπλ όπως η Γιουνάιτεντ του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον το 1998-99. Ο προπονητής των «Σίτιζενς» Πεπ Γκουαρδιόλα αναφέρθηκε στο... πώς άλλαξαν οι τύχες των συλλόγων ενόψει του ντέρμπι του Μάντσεστερ της Κυριακής στο Ολντ Τράφορντ, όπου η Σίτι θα μπορούσε να διευρύνει το προβάδισμά της μεταξύ των ομάδων στους9 βαθμούς σε περίπτωση νίκης.

«Ο Σερ Άλεξ είχε δίκιο (τότε), η Σίτι δεν ήταν προκλητική, ήταν από τη μέση προς τα κάτω», είπε ο Γκουαρδιόλα. «Η Γιουνάιτεντ και η Άρσεναλ εκείνη την εποχή ήταν οι πιο πλούσιες, γι' αυτό βρισκόταν εκεί η Σίτι. Αλλά μετά από αυτό, ο Σεΐχης Μανσούρ και ο Καλντούν Αλ Μουμπάρακ, ο οποίος ανέλαβε και έκανε μια επένδυση. Μετά από αυτό, ο Σερ Άλεξ δεν περίμενε να το μάθει αυτό, ούτε καν εγώ που βρισκόμουν στη Βαρκελώνη. Δεν ήμασταν στην ελίτ και τώρα είμαστε, ίσως είναι άβολο για πολλά πράγματα. Αυτή είναι μια πραγματικότητα και θέλουμε να μείνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο».

Η Γιουνάιτεντ δεν έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα από την αποχώρηση του Φέργκιουσον στο τέλος της σεζόν 2012-13, πλησιάζοντας πιο κοντά υπό τον Ζοσέ Μουρίνιο και τον Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ, οι οποίοι και οι δύο τελικά κατέλαβαν τη δεύτερη θέση.

Ενώ ο Γκουαρδιόλα ήταν ανένδοτος ότι η Γιουνάιτεντ θα θεωρείται πάντα ως ένας από τους κορυφαίους αγγλικούς συλλόγους, ο Ισπανός υποψιάζεται ότι κάθε πιθανότητα να επανάρθει στις μέρες δόξας που απολάμβανε το κόκκινο μισό του Μάντσεστερ υπό τον Φέργκιουσον έχει φύγει λόγω του αριθμού των ομάδων που τώρα διεκδικούν τα πρωτεία. Αυτή ήταν η πορεία και των δύο συλλόγων την τελευταία δεκαετία, ο Γκουαρδιόλα παραδέχτηκε ότι δεν θεωρεί τη Γιουνάιτεντ τους μεγαλύτερους αντιπάλους τους – επιμένοντας ότι η τιμή ανήκει στη Λίβερπουλ.

Ερωτηθείς εάν η Γιουνάιτεντ μπορεί να κυριαρχήσει ξανά, ο Πεπ απάντησε: «Ίσως όχι με τον τρόπο που έκανε ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον γιατί τότε υπήρχαν μόνο δύο ή τρεις ομάδες, τώρα υπάρχουν περισσότερες με πολλούς απίστευτους προπονητές. Ίσως όχι με αυτόν τον τρόπο, αλλά αν πάρουν καλές αποφάσεις, με την ιεραρχία, με τον αθλητικό διευθυντή, με τους προπονητές, με τους παίκτες και τις ίδιες ιδέες, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όταν συμβαίνει κάτι είναι στο επίκεντρο όλη μέρα. Η φήμη και το κύρος που έχουν είναι πάντα εκεί.Απλώς χρειάζεται να κάνει κλικ.Υπήρξε ένας χρόνος με τον Όλε που ήταν κοντά. Αλλά η Λίβερπουλ ήταν ο μεγαλύτερος αντίπαλός μας – μας έκαναν να προκαλούμε όλο και πιο ψηλά και μας βοήθησαν να γίνουμε καλύτερη ομάδα σε όλα τα τμήματα. Μας προκάλεσαν όπως καμία άλλη ομάδα δεν έχει κάνει πριν».

«Χρειάζεται χρόνο», πρόσθεσε ο Γκουαρδιόλα. «Η Γιουνάιτεντ μπορεί να κερδίσει τέσσερα, πέντε έξι παιχνίδια στη σειρά. Αν το κάνουν αυτό θα είναι στην κορυφή. Αφήστε τον προπονητή να κάνει τη δουλειά που μου επέτρεψαν να κάνω στην πρώτη μου σεζόν, όταν δεν κερδίσαμε. Δώστε χρόνο στους τεχνικούς και θα το κάνουν».

🔴 Pep on Ten Hag: "Nine games! Just nine! United is able to win four, five, six games in a row. When they do that, they'll be on top. They'll be there. Take time. Leave the manager to do their jobs".



