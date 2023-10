Οι γονείς του επιθετικού της Κολομβίας και της Λίβερπουλ, Λουίς Ντίας, απήχθησαν το Σάββατο και ενώ η μητέρα του διασώθηκε αργότερα, ο πατέρας του παραμένει αγνοούμενος, δήλωσαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με το κολομβιανό πρακτορείο «Semana», το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στο Barrancas της La Guajira, όπου ένοπλοι σταμάτησαν τους γονείς του διεθνούς άσου της Λίβερπουλ, Λουίς Ντίας, στο αυτοκίνητό τους. Οι απαγωγείς φέρεται να κατέλαβαν το όχημα στο οποίο επέβαιναν και διέφυγαν βιαστικά από το σημείο.

Μια άλλη εκδοχή του περιστατικού, που αναφέρθηκε από την ίδια πηγή, τονίζει ότι μπορεί να τους έβαλαν με το ζόρι σε ένα βαν ενώ παρακολουθούσαν ποδοσφαιρικό αγώνα, ωστόσο οι Αρχές προσπαθούν ακόμα να το επιβεβαιώσουν.

Τόσο οι στρατιωτικές όσο και οι αστυνομικές υπηρεσίες συνεργάζονται για τον εντοπισμό των θυμάτων. Το Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Κολομβίας εξέδωσε δήλωση δεσμεύοντας ότι θα ληφθούν επείγοντα μέτρα για να βρεθούν τα άτομα που απήχθησαν και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γκουστάβο Πέτρο δήλωσε αργότερα το Σάββατο (28/10) ότι η μητέρα του Ντίας διασώθηκε, αλλά οι αξιωματούχοι εξακολουθούν να αναζητούν τον εξαφανισμένο πατέρα του.

