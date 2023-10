Πιτσιρικάς οπαδός της Βίλα πλάνταξε στο κλάμα όταν σεκιούριτι πήρε το πανό του, αλλά ο Ντιαμπί έσωσε την κατάσταση (vid)

Ο Μούσα Ντιαμπί της Άστον Βίλα έσωσε τη μέρα σε έναν δακρυσμένο νεαρό οπαδό που ζητούσε τη φανέλα του!

Πριν η Άστον Βίλα αγωνιστεί εκτός έδρας με την Άλκμααρ στο Europa Conference League, ένας νεαρός οπαδός της κρέμασε ένα όμορφο χειροποίητο πανό, ζητώντας τη φανέλα του Γάλλου εξτρέμ Μούσα Ντιαμπί. Ωστόσο, λόγω ενός νέου κανόνα στο ολλανδικό ποδόσφαιρο που απαγορεύει στους οπαδούς να ζητούν από τους παίκτες φανέλες, ένας σεκιούριτι πλησίασε το αγόρι, πήρε το πανό και το πέταξε στα σκουπίδια!

Ο μικρός απογοητευμένος, ξέσπασε σε κλάματα αλλά ο σύλλογος του Μπέρμιγχαμ φρόντισε να πραγματοποιηθεί η επιθυμία του, καθώς ο Μούσα Ντιαμπί τον πλησίασε μετά το τέλος του αγώνα, τον πήρε μια μεγάλη αγκαλιά και του χάρισε τελικά τη φανέλα του. Έτσι το αγόρι είχε ένα αστραφτερό χαμόγελο στο πρόσωπό του καθώς πόζαρε για μια αναμνηστική φωτογραφία δίπλα στον εξτρέμ της αγαπημένης του ομάδας.

Δείτε τα σχετικά βίντεο:

Stewards in Alkmaar confiscated this young fan's banner before the UECL game, leaving them in tears & the hand-made artwork in the bin... 😢pic.twitter.com/2qKSvG7T2q