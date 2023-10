Ποστέκογλου: «Απολαμβάνω κάθε μέρα γιατί ζούμε το όνειρο φίλε»

Ο «μαέστρος» της φετινής Τότεναμ, Άγγελος Ποστέκογλου, μίλησε στην συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη επί της Κρίσταλ Πάλας, περιγράφοντας το ονειρικό ξεκίνημα των Σπερς.

Το οικοδόμημα που έχει χτίσει ο Άγγελος Ποστέκογλου στην Τότεναμ αποδεικνύεται πως έχει πολύ γερές βάσεις, με τους Spurs να επικρατούν 2-1 εκτός έδρας της Πάλας και να παραμένουν κι αυτή την αγωνιστική στην κορυφή της Premier League.Για τον έμπειρο τεχνικό που έχει μπει -όπως είναι λογικό- στις καρδιές των φιλάθλων, αυτό που ζει είναι ένα όνειρο και προσπαθεί να απολαμβάνει κάθε ημέρα, συνιστώντας και στους παίκτες του να κάνουν το ίδιο.

Μιλώντας στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου μετά το παιχνίδι με την Πάλας, ανέφερε μεταξύ άλλων πως:

«Απολαμβάνω κάθε μέρα και θέλω οι παίκτες να απολαμβάνουν κάθε μέρα. Όχι επειδή είμαστε στην κορυφή του πίνακα, αλλά επειδή ζούμε το όνειρο, φίλε. Παίζουμε για μια φανταστική ποδοσφαιρική ομάδα, μπορούμε να κάνουμε αυτό που αγαπάμε και το υπόλοιπο είναι να τιμήσουμε αυτή την ευθύνη που μας έχει ανατεθεί. Για μένα αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι δίνουμε στους υποστηρικτές μας λίγη χαρά, λίγη πίστη και λίγη ελπίδα. Για αυτό είναι εκεί οι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι. Πρέπει να συνεχίσουμε να τροφοδοτούμε αυτό».

⚪️✨ “I enjoy every day of it and I want the players to enjoy every day of it”.



“Not because we're top-of-the-table, but because we're living the dream, mate”.



“We're playing for a fantastic football club, we get to do what we love and the rest of it is about honouring that… pic.twitter.com/iMNrxhwqfr