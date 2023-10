Ποια είναι η στατιστική κατηγορία της Premier League στην οποία ο Χάρι Μαγκουάιρ κατέχει την πρωτιά.

Έχει ακούσει ό,τι ακούγεται. Είναι ο συνήθης... υπαίτιος για τα πάντα, παρότι πολλές φορές δεν ευθύνεται εκείνος. Ο λόγος για τον Χάρι Μαγκουάιρ. Μπορεί να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο για αρνητικούς λόγους, ωστόσο στην τελευταία αναμέτρηση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Champions League, ήταν αυτός που χάρισε τη μεγάλη νίκη στους «κόκκινους διαβόλους» απέναντι στην Κοπεγχάγη.

Ο Άγγλος κεντρικός αμυντικός μοιάζει τις τελευταίες εβδομάδες να βρίσκεται σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση. Μάλιστα, υπάρχει μια στατιστική κατηγορία στην Premier League, την οποία «οδηγεί» ως πρώτος ο Μαγκουάιρ. Ποια είναι αυτή;

Κανένας κεντρικός αμυντικός του κορυφαίου πρωταθλήματος της Ευρώπης δεν έχει καλύτερο ποσοστό μακρινών μεταβιβάσεων. Ο Άγγλος στόπερ της Γιουνάιτεντ είναι πρώτος της λίστας με ποσοστό 78.6%, αφήνοντας πίσω του τον Τιάγκο Σίλβα με 77.6%.

Το εντυπωσιακό της συγκεκριμένης πρωτιάς, είναι ότι υπάρχει η παράμετρος των τουλάχιστον 25 επιχειρήσεων, κάτι που σημαίνει ότι ο Μαγκουάιρ δοκιμάζει συνεχώς τα πόδια του και προσπαθεί να ανοίξει χώρους από πίσω με τις μεγάλες του μεταβιβάσεις, κάνοντας το όπως φαίνεται με μεγάλη επιτυχία.

☄️ Best long ball completion rates among centre-backs in the Premier League this season (25+ attempted):



🥇 Harry Maguire - 78.6%

🥈 Thiago Silva - 77.6%

🥉 Tim Ream - 75.9%

🏅 Marc Guehi - 62.7%

🏅 Lewis Dunk - 61.4% pic.twitter.com/W7MPZAGAOI