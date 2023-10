Ο Χόντγκσον πλέον βρίσκεται στη λίστα με τους προπονητές που έχουν συμπληρώσει 500 συμμετοχές στους πάγκους αγγλικών ομάδων.

Ο Ρόι Χόντγκσον έγραψε ιστορία, καθώς συμπλήρωσε 500 αγώνες στους πάγκους αγγλικών ομάδων.

Ο 76χρονος πολύπειρος τεχνικός της Κρίσταλ Πάλας στην αναμέτρηση κόντρα στην Τότεναμ κατέγραψε την 184η συμμετοχή του στον πάγκο της ομάδας και ακολουθούν οι Φούλαμ (128), Μπλάκμπερν (63), Γουέστ Μπρομ (54), Λίβερπουλ (31), Μπρίστολ Σίτι (22) και Γουότφορντ (18).

500 - Tonight will be Roy Hodgson’s 500th managerial game in charge of English clubs in all competitions:



Crystal Palace 184

Fulham 128

Blackburn 63

West Brom 54

Liverpool 31

Bristol City 22

Watford 18



Experience. pic.twitter.com/9PWgYmAklf