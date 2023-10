Η Μάντσεστερ Σίτι γνωστοποίησε πως αποφάσισε να δώσει το όνομα του Ιλκάι Γκουντογκάν σε προπονητικό της δώρο για να τον τιμήσει ανήμερα των 33ων γενεθλίων του.

Η Μάντσεστερ Σίτι δείχνει πως ξέρει να τιμά τους αθλητές που έχουν προσφέρει στον σύλλογο και ο Ιλκάι Γκούντογκαν δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση. Οι «πολίτες» ανήμερα των 33ων γενεθλίων του Γερμανού μέσου πήραν την απόφαση να τον τιμήσουν μ' έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Η Σίτι ανακοίνωσε δια στόματος του προέδρου της, Καλντούν Αλ Μουμπάρακ μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής πως προχώρησε στην απόφαση να δώσει το όνομα του Ιλκάι Γκούντογκαν, που από το καλοκαίρι αγωνίζεται με την φανέλα της Μπαρτσελόνα, σ' ένα από τα προπονητικά της γήπεδα.

Our Chairman, Khaldoon Al Mubarak, has paid tribute to @IlkayGuendogan on his 33rd birthday by unveiling a dedicated training pitch at the CFA in Ilkay's honour! 🙌



Thank you for everything and wishing you a Happy Birthday, Ilkay 🩵 pic.twitter.com/RNOs7CEK0P