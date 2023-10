Ούτε η Σίτι, ούτε η Άρσεναλ, ούτε η Λίβερπουλ: Ποιες είναι οι τρεις ομάδες με τα περισσότερα γκολ στην Premier League

Η τριάδα με τις ομάδες που έχουν σκοράρει τα περισσότερα γκολ μέχρι στιγμής στην Premier League, δεν περιέχει καμία εκ των Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ και Λίβερπουλ!

Το μεγάλο ντέρμπι του Λονδίνου ανάμεσα στην Τσέλσι και την Άρσεναλ, ήταν το παιχνίδι που «έκλεψε» τις εντυπώσεις από την 9η αγωνιστική της Premier League. Όπως και η επιστροφή της Μάντσεστερ Σιτι στην κορυφή της βαθμολογίας.

Κανείς ωστόσο δεν μπορεί να αφήσει στην... απέξω τα όσα κάνει η Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι, που έκανε... πλάκα στη Γουέστ Χαμ και μείωσε στους δύο βαθμούς τη διαφορά της από την κορυφή. Όπως και η Νιούκασλ η οποία «διέλυσε» με 4-0 την Κρίσταλ Πάλας, μειώνοντας στους πέντε βαθμούς τη διαφορά της από την κορυφή. Την ίδια ακριβώς απόσταση από τη Σίτι έχει και η Μπράιτον, παρότι ηττήθηκε στο «Έτιχαντ» με 3-1.

Γιατί όμως οι συγκεκριμένες τρεις ομάδες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο; Διότι οι συγκεκριμένες τρεις, έχουν σκοράρει μέχρι στιγμής τα περισσότερα γκολ στην Premier League. Ούτε η Μάντσεστερ Σιτι, ούτε η Άρσεναλ, ούτε η Λίβερπουλ.

Στην κορυφή βρίσκεται η Νιούκαστλ με 24 γκολ, στη δεύτερη θέση η Άστον Βίλα με 23 και στην τρίτη η Μπράιτον με 22, με τις Λίβερπουλ (20 γκολ), Μάντσεστερ Σίτι (19) και Άρσεναλ (18) να ακολουθούν!

⚽️ Most goals scored in the Premier League this season:



🥇 Newcastle - 24

🥈 Aston Villa - 23

🥉 Brighton - 22



🤔 Who predicted this top 3 after 9 matches?