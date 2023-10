Η φοβερή Άστον Βίλα του Έμερι και ο ασταμάτητος Γουότκινς που «σπάει» τα κοντέρ

Η Άστον Βίλα έκανε... πλάκα και στη Γουέστ Χαμ, ο Όλι Γουότκινς είχε γκολ και ασίστ και ο Ουνάι Έμερι συνεχίζει να γράφει ιστορία με τους «χωριάτες» που είναι... on fire!

Μια Άστον Βίλα να την... πιείς στο ποτήρι. Οι «χωριάτες» δεν σταμάτησαν ούτε κόντρα στη Γουέστ Χαμ, με την ομάδα του Ουνάι Έμερι να κάνει... πλάκα στους Λονδρέζους, διαλύοντας τους με 4-1.

Μια ομάδα που έχει αρχή, μέση και τέλος και αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα στη βαθμολογία, με τη Βίλα να βρίσκεται στην 5η θέση και μόλις στο -2 από την κορυφή όπου βρίσκονται οι Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι!

Γουότκινς λαμπρός, την οδηγεί!

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Άστον Βίλα φέτος, δεν είναι άλλος από τον Όλι Γουότκινς. Ο 27χρονος σέντερ φορ βρίσκεται σε φοβερή κατάσταση και αυτό αποδεικνύεται τόσο από τα στατιστικά του, όσο κυρίως από την εικόνα που παρουσιάζει στις αναμετρήσεις.

Ο Άγγλος φορ είναι αυτή τη στιγμή ο μοναδικός ποδοσφαιριστής της Premier League που έχει τουλάχιστον πέντε γκολ και πέντε ασίστ στη σεζόν. Μόνο ο Μοχάμεντ Σαλάχ έχει αυτή τη στιγμή μεγαλύτερη συνεισφορά σε γκολ, με τον Αιγύπτιο να έχει 11 γκολ/ασίστ και τον Άγγλο να μετράει 10 γκολ/ασίστ.

Ollie Watkins is the first player to have at least five goals and five assists in the Premier League this season 💥 pic.twitter.com/6uOpQMY3Id — B/R Football (@brfootball) October 22, 2023

⚽️ Goals and assists combined in the Premier League this season:



🥇 Mohamed Salah - 11

🥈 Erling Haaland / 𝐎𝐥𝐥𝐢𝐞 𝐖𝐚𝐭𝐤𝐢𝐧𝐬 - 10



🟣 Watkins restores Aston Villa's two-goal advantage with a superb hit past Alphonse Areola#AVLWHU | 3-1 pic.twitter.com/gq5cF3PcuE — WhoScored.com (@WhoScored) October 22, 2023

Μάλιστα, η σειρά στη συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία είναι ίδια και σε όλο το έτος, με τον Σαλάχ να μετράει 31 γκολ/ασίστ και τον Γουότκινς 30 γκολ/ασίστ. Ο 27χρονος Άγγλος φορ είναι... on fire, μετρώντας 4 γκολ και 2 ασίστ στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια του στην Αγγλία.

🔝 Premier League goal involvements in 2023:



🥇 Mohamed Salah - 31

🆕 Ollie Watkins - 30



Unbelievable form 👏 pic.twitter.com/qjFMRpUPOL — PurelyFootball ℗ (@PurelyFootball) October 22, 2023

Η «τρελή» πορεία επί Έμερι

Έντεκα. Τόσες είναι οι συνεχόμενες εντός έδρας νίκες της Άστον Βίλα στην Premier League. Οι «χωριάτες» κάνουν μια «τρελή» πορεία, με τη βαθμολογία να το αποδεικνύει, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην 5η θέση και μόλις στο -2 από την κορυφή!

▪️ 11 straight PL wins at home

▪️ 5th in the league

▪️ 6W, 1D, 2L

▪️ Two points off top



Aston Villa are hitting form 💥 pic.twitter.com/cZyL2TtNZw — B/R Football (@brfootball) October 22, 2023

Το συγκεκριμένο «ταξίδι» ωστόσο έχει ξεκινήσει εδώ και σχεδόν έναν χρόνο. Όταν δηλαδή ανέλαβε τα ηνία της ομάδας ο Ουνάι Έμερι. Από τον Νοέμβριο του 2022, έως και σήμερα, μόνο η Μάντσεστερ Σίτι, η Άρσεναλ και η Λίβερπουλ έχουν συγκεντρώσει στην Premier League περισσότερους από τους 68 βαθμούς της Άστον Βίλα. Παράλληλα, μέσα στο 2023, η Βίλα βρίσκεται στη δεύτερη θέση της σχετικής κατηγορίας, έχοντας από πάνω μονάχα την πρωταθλήτρια Σίτι!

68 - Most points in the Premier League since the weekend of Unai Emery's first game in charge of Aston Villa (Nov 5-6 2022):



81 - Manchester City

74 - Arsenal

71 - Liverpool

68 - Aston Villa

67 - Manchester United

63 - Newcastle United



Incredible. pic.twitter.com/TuBsP76ozO October 22, 2023

Only Man City have won more Premier League points than Aston Villa in 2023. Super Unai Emery. 🤴 pic.twitter.com/naKoSbXN5R — 433 (@433) October 22, 2023

Η τρομερή δουλειά που κάνει ο Έμερι στο «Βίλα Παρκ» επαληθεύεται και από την ίδια την ιστορία, καθώς ο Ισπανός τεχνικός διαθέτει το καλύτερο ποσοστό νικών ever στο κλαμπ, με ποσοστό 58%!

Unai Emery now has a win ratio of 58% as Aston Villa manager.



That is the highest of any manager in the club's history, ahead of George Ramsay – who won six league titles and six FA Cups – on 49%. 🇪🇸💜#AVFC pic.twitter.com/e7A0mhn0hO — The Coaches' Voice (@CoachesVoice) October 22, 2023

Μάλιστα, σε αυτά τα 11 σερί παιχνίδια που έχει επικρατήσει στην έδρα της, η Βίλα έχει κρατήσει έξι φορές το μηδέν στα μετόπισθεν, έχοντας 31 γκολ ενεργητικό και μόλις 5 παθητικό!