Bίντεο δείχνει οπαδούς της Σίτι να φωνάζουν εμετικό σύνθημα για τον Μπόμπι Τσάρλτον (vid)

Πλάνα από τα προσβλητικά συνθήματα των οπαδών της Μάντσεστερ Σίτι για τον Μπόμπι Τσάρλτον κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Μπράιτον εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους «Σίτιζενς» να εκδίδουν ανακοίνωση ζητώντας «συγγνώμη» στη Γιουνάιτεντ.

Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Αγγλίας Σερ Μπόμπι Τσάρλτον έφυγε δυστυχώς από τη ζωή το Σάββατο σε ηλικία 86 ετών. Ο κόσμος του ποδοσφαίρου ενώθηκε για να θρηνήσει το θάνατό του, με παίκτες και οπαδούς να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του Τσάρλτον. Ωστόσο, δεν ήταν όλοι τόσο επηρεασμένοι από την απώλεια. Μερίδα οπαδών της Μάντσεστερ Σίτι ακούγονται να τραγουδούν προσβλητικά συνθήματα για τον Τσάρλτον κατά τη διάρκεια της νίκης τους με 2-1 επί της Μπράιτον. Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους έδειξε να τραγουδούν: «Ο Μπόμπι είναι σε κουτί (σ.σ.φέρετρο)» σε ένα διάδρομο του «Έτιχαντ».

