Στιγμές τρόμου για τον Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ ενώ οδηγούσε σε αγροτικό δρόμο, όταν πυλώνας ηλεκτρικής ενέργειας, έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο ακριβώς μπροστά του.

Ο Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ οδηγούσε σε βρεγμένο αγροτικό δρόμο κοντά στο Knutsford, στο Cheshire, όταν χρειάστηκε να βγει από την πορεία του για να αποφύγει τη μονάδα ισχύος υψηλής τάσης (μια κολώνα ηλεκτρικής ενέργειας μήκους 12 μέτρων) που ξεριζώθηκε από την καταιγίδα Babet και συγκρούστηκε με μια BMW X5, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός. Τόσο ο ίδιος όσο και ο οδηγός του άλλου οχήματος γλίτωσαν από το συμβάν σώοι και αβλαβείς.

Ο πυλώνας βρισκόταν στην άκρη του δρόμου και φυσικά μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή ζημιά αν έπεφτε στο όχημα του ποδοσφαιριστή. Ο Άγγλος διεθνής φέρεται να τρόμαξε, με αυτόπτη μάρτυρα να εξηγεί ότι ήταν έκπληξη που κανείς δεν σκοτώθηκε στο τρομακτικό ατύχημα στην ύπαιθρο... Ο Άρνολντ βγήκε από το Range Rover του αφού χτύπησε στο πλάι της BMW και κοίταξε τον άλλο οδηγό, στην άκρη του δρόμου, για να βεβαιωθεί ότι ήταν καλά.

🚨Trent Alexander-Arnold narrowly escaped a crash while out driving in Storm Babet as a 40ft pylon fell down in 70mph winds



