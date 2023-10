Απίστευτος Ζιντσένκο για Μούντρικ: «Του είπα ότι θα του τα... ξεριζώσω αν μας βάλει γκολ το Σάββατο»

Έναν ιδιαίτερο τρόπο να απειλήσει τον Μικαΐλο Μούντρικ, βρήκε ο Ολεξάντερ Ζιντσένκο εν όψει του λονδρέζικου ντέρμπι ανάμεσα στην Τσέλσι και την Άρσεναλ.

Μπορεί να άργησε, ωστόσο ο Μικαΐλο Μούντρικ δείχνει επιτέλους στην Τσέλσι, τους λόγους για τους οποίους οι «μπλε» αποφάσισαν τον περασμένο Γενάρη να δαπανήσουν 70 εκατομμύρια ευρώ για να τον αποκτήσουν από τη Σαχτάρ.

Λίγες εβδομάδες μετά το πρώτο του γκολ με τους Λονδρέζους, ο Ουκρανός εξτρέμ κατάφερε να σκοράρει ένα φοβερό γκολ, στη νίκη της Ουκρανίας απέναντι στη Μάλτα, για τα προκριματικά του Euro 2024. Ο συμπαίκτης του στην εθνική ομάδα, Ολεξάντερ Ζιντσένκο, νιώθει και βλέπει τη βελτίωση του Μούντρικ και για αυτό φρόντισε να του στείλει το κατάλληλο μήνυμα εν όψει του μεγάλου ντέρμπι του Λονδίνου, ανάμεσα στην Τσέλσι και την Άρσεναλ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Ουκρανός μπακ των «κανονιέρηδων»... απείλησε τον Μούντρικ, καθώς όπως είπε μετά τον αγώνα με τη Μάλτα, του τόνισε ότι εάν σκοράρει στο ντέρμπι της πόλης, τότε θα του τα... ξεριζώσει!

Oleksandr Zinchenko with a message to Mykhailo Mudryk ahead of Chelsea vs Arsenal 👀😂 pic.twitter.com/gRIswQBypJ

Zinchenko on Mudryk's goal yesterday: "I told Mudryk if you score on Saturday, I'll rip your b*lls off"💀💀 pic.twitter.com/dxZNmvXtXy