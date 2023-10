Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Τσέλσι και της Άρσεναλ, Πετρ Τσεχ, έχει στραφεί τα τελευταία χρόνια στο χόκεϊ επί πάγου και πρόσφατα βγήκε MVP σε αγώνα της Oxford City Stars με 62 αποκρούσεις σε 64 σουτ.

Ο Πετρ Τσεχ μπορεί να αποσύρθηκε από την ενεργό δράση το 2019, όμως συνεχίζει μέχρι και σήμερα να είναι τερματοφύλακας. Όχι σε ποδοσφαιρικές ομάδες όπως έκανε επαγγελματικά για 20 συναπτά χρόνια αλλά σε... χόκεϊ επί πάγου.

Ο πρώην κίπερ της Τσέλσι και της Άρσεναλ εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια ασχολείται με το νέο του άθλημα και πλέον αγωνίζεται στην Oxford City Stars της δεύτερης κατηγορίας της Βρετανίας. Μάλιστα ο πρώην διεθνής Τσέχος πορτιέρε διακρίνεται και σε αυτό το άθλημα.

Στο τελευταίο του παιχνίδι βγήκε MVP στη νίκη της ομάδας του επί της Streatham με 3-2. Ο Τσεχ έκανε μια εκπληκτική εμφάνιση με 62 αποκρούσεις από 64 σουτ!

MAN OF THE MATCH | @OxfordCityStars



YOUR STARS MAN OF THE MATCH... Could have been a number of people, but with 62 saves from 64 shots on Goal, its #39 PETR CECH pic.twitter.com/ZErfH5dgRu