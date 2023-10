Το γεγονός ότι ο Κάιλ Γουόκερ έψαξε την άτυπη «εκδίκησή» του από έναν βοηθό του Μικέλ Αρτέτα ήταν αυτό που προκάλεσε τη μικρή σύρραξη μετά το τελευταίο σφύριγμα στο Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι.

Το τρίτο ημίχρονο του ντέρμπι ανάμεσα στην Άρσεναλ και τη Μάντσεστερ Σίτι εξακολουθεί να τραβά τα βλέμματα στο Νησί. Οι Κανονιέρηδες ξόρκισαν επιτέλους την κατάρα τους και επικράτησαν των Πολιτών, όμως μεγάλη εντύπωση προκάλεσε η ένταση μεταξύ ορισμένων μελών των δύο ομάδων στη λήξη του ματς, λίγο έξω από τη φυσούνα του «Έμιρεϊτς».

Χάαλαντ και Κάιλ Γουόκερ φάνηκαν να εμπλέκονται σε μια μικρή σύρραξη με άτομα από την προπονητική ομάδα της Άρσεναλ χωρίς να γίνεται γνωστός ο λόγος της έκρηξης. Τουλάχιστον μέχρι πρότινος, καθώς, όπως μεταδίδουν αρκετά αγγλικά Μέσα, ο δεξιός μπακ της Σίτι ήταν αυτός που «προκάλεσε» το σκηνικό.

A closer look at the Kyle Walker vs Nicolas Jover (our set piece coach).



Heated moments always occur during these big games and luckily the situation was descalated quickly.