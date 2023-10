Ο Γκουαρδιόλα αποκάλυψε ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης με τον οποίο έπαιξε μαζί

Ο προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, αποκάλυψε το όνομα του καλύτερου παίκτη με τον οποίο έπαιξε κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του καριέρας.

Σύμφωνα με τον Καταλανό τεχνικό της Σίτι, Πεπ Γκουαρδιόλα, ο θρύλος του ιταλικού ποδοσφαίρου και πρώην αστέρας της Γιουβέντους, Ρομπέρτο Μπάτζιο, είναι ο πιο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής με τον οποίο έπαιξε μαζί κατά τη διάρκεια της 16χρονης επαγγελματικής του καριέρας στην ανώτερη κατηγορία.

Ο πρώην Ισπανός διεθνής πήγε στην Μπρέσια της Serie A μετά την αποχώρησή του από την Μπαρτσελόνα το 2001. Ήταν στην Μπρέσια που αγωνίστηκε μαζί με τον Μπάτζιο. Μιλώντας σε μια εκδήλωση στο Κούνεο, που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα CRC σε συνεργασία με το Ίδρυμα Βιάλι και Mauro και το Ίδρυμα Guardiola Sala, ο προπονητής της Σίτι ρωτήθηκε ποιος ήταν ο καλύτερος παίκτης με τον οποίο έπαιξε ποτέ, και απάντησε: «Σίγουρα ο Ρομπέρτο Μπάτζιο».

«Γνώρισα τον Μπάτζιο μετά από 7 επεμβάσεις στο γόνατο. Δεν μπορούσε να περπατήσει. Σκέφτηκα: αν παίζει έτσι τώρα, δεν μπορώ καν να τον φανταστώ στη Φιορεντίνα και τη Γιουβέντους. Είναι σίγουρα ο καλύτερος με τον οποίο έχω παίξει ποτέ».

Guardiola says Baggio is the best he's ever played with DESPITE 7 knee surgeries



“I met Baggio after he had 7 knee surgeries. He couldn’t walk.



I thought: ‘if he’s playing like this now, I can’t even imagine him at Fiorentina and Juventus'.



He's definitely the best I ever… pic.twitter.com/YUiZA8y2Dg