Ο Τζέιντον Σάντσο παραμένει εκτός ομάδας στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δεν σκοπεύει να κάνει πίσω και να απολογηθεί από τον Έρικ Τεν Χαγκ και οδηγείται στην έξοδο.

Εδώ και περίπου ένα μήνα ο Έρικ Τεν Χαγκ έχει βάλει στον «πάγο» τον Τζέιντον Σάντσο. Ο διεθνής Άγγλος εξτρέμ παρά την πίεση της διοίκησης αρνήθηκε να απολογηθεί στον Ολλανδό τεχνικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την ανάρτηση που έκανε εναντίον του προπονητή του μετά την ήττα από την Άρσεναλ στο Λονδίνο και έκτοτε βρίσκεται εκτός ομάδας.

Ο 23χρονος winger έχει προθεσμία για να ανακαλέσει την απόφαση του και να ζητήσει συγγνώμη από τον κόουτς του, όμως όπως φαίνεται δεν σκοπεύει να κάνει πίσω. Μάλιστα οι συμπαίκτες του στην Αγγλία Χάρι Μαγκουάιρ, Μάρκους Ράσφορντ και Λουκ Σο προσπαθούν να τον πείσουν να αλλάξει γνώμη και να επιστρέψει στην πρώτη ομάδα, όμως ο Σάντσο μοιάζει ανένδοτος.

Αν τελικά δεν αλλάξει κάτι οι Κόκκινοι Διάβολοι σκοπεύουν να τον παραχωρήσουν σε άλλη ομάδα τον ερχόμενο Ιανουάριο. Η Ντόρτμουντ παρακολουθεί την περίπτωση του, η οποία μόνο εύκολη δεν είναι.

Jadon Sancho is running out of time to apologise to Erik ten Hag and there is a growing feeling that his Man United career might already be over, sources have told ESPN.



He is yet to apologise after claiming Ten Hag lied about why he was dropped against Arsenal on Sept. 3. pic.twitter.com/JR8tNoUqac