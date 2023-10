Λίγο έλειψε να ξεφύγει η κατάσταση στο μεγάλο ντέρμπι του «Έμιρεϊτς», με τους Κάιλ Γουόκερ και Έρλινγκ Χάαλαντ να τα... παίρνουν με τον βοηθό του Μικέλ Αρτέτα, Νικολάς Χοβέρ.

Το τέλος της 8ης αγωνιστικής της Premier League βρίσκει την Άρσεναλ στην κορυφή. Οι «κανονιέρηδες» κατάφεραν να επικρατήσουν της Μάντσεστερ Σίτι με 1-0, βάζοντας έτσι παράλληλα τέλος και σε ένα «μαύρο» ρεκόρ 12 σερί ηττών στο πρωτάθλημα, απέναντι στην ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Μια ήττα που φαίνεται πως δεν... έκατσε καλά στους «πολίτες», οι οποίοι φάνηκαν νευρικοί στο μεγαλύτερο κομμάτι της αναμέτρησης. Λίγα δευτερόλεπτα μετά το τελικό σφύριγμα, δημιουργήθηκε μια σύρραξη, λίγα μέτρα έξω από τη φυσούνα του «Έμιρεϊτς».

🚨 Man City's Kyle Walker and Erling Haaland involved in confrontation with Arsenal coach after full time, it got heated pic.twitter.com/NlrNmtSt8Z — SPORTbible (@sportbible) October 8, 2023

Οι κάμερες έπιασαν τον Κάιλ Γουόκερ να κατευθύνεται προς έναν βοηθό του Μικέλ Αρτέτα. Σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, ο Νικολάς Χοβέρ που είναι ο υπεύθυνος των στατικών φάσεων της Άρσεναλ, αντάλλαξε μερικά «γαλλικά» με τον Κάιλ Γουόκερ, ο οποίος παρότι είχε ήδη φτάσει λίγο έξω από τη φυσούνα, γύρισε και έτρεξε προς το μέρος του βοηθού του Αρτέτα.

New footage shows what started Kyle Walker and Erling Haaland’s furious bust-up with Arsenal staff after Man City defeat!👀 pic.twitter.com/UgNI5aKyu5 — Football Coverage (@onthatdayss) October 9, 2023

Μάλιστα, τον Άγγλο μπακ πήγε να... βοηθήσει ο Έρλινγκ Χάαλαντ τον οποίο ωστόσο συγκράτησαν οι ψυχραιμότεροι. Από τα επίμαχα βίντεο, φαίνεται ο Χόβερ να δίνει το χέρι στον Γουόκερ, με τον Άγγλο να αρνείται και να του μιλάει σε πολύ έντονο ύφος, πριν γυρίσει και κατευθυνθεί προς το μέρος του Γάλλου κόουτς.

Full time scenes at the Emirates!



Erling Haaland and Kyle Walker were not happy with the Arsenal backroom staff after the final whistle just now!#AstroEPL #ARSMCI pic.twitter.com/TifTtWXanR — Stadium Astro 🇲🇾 (@stadiumastro) October 8, 2023

Για το περιστατικό ρωτήθηκε και ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος ωστόσο προτίμησε να μην πάρει θέση. Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Χοβέρ δούλεψε στον αντίστοιχο ρόλο που έχει αυτή στη στιγμή στην Άρσεναλ και στη Μάντσεστερ Σίτι, τη διετία 2019-2021.