Μετά το ντέρμπι της Άρσεναλ με τη Μάντσεστερ Σίτι ένας οπαδός των Πολιτών συνελήφθη επειδή επιτέθηκε σε φίλη των Κανονιέρηδων με κινητικά προβλήματα.

Ένα θλιβερό περιστατικό έλαβε χώρα έξω από το «Emirates» μετά τη σπουδαία νίκη της Άρσεναλ επί της Μάντσεστερ Σίτι σε 1-0. Σύμφωνα με τη σελίδα «now.arsenal» και όπως αναπαράγεται στα Social Media ένας οπαδός των Πολιτών επιτέθηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αφορμή σε φίλη των Κανονιέρηδων με κινητικά προβλήματα, η οποία ήταν σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω video οι Αρχές επενέβησαν άμεσα και συνέλαβαν τον άμυαλο υποστηρικτή της Μάντσεστερ Σίτι.

A Manchester City supporter attacked an Arsenal female fan who was in a wheel chair after the game. pic.twitter.com/bCiMrFtwEa