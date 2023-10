Ο Πεπ Γκουαρδιόλα όταν ρωτήθηκε για το αν έχει κάποια κοινά στοιχεία με τον Μικέλ Αρτέτα απάντησε πως εκείνος ντύνεται πάντα καλύτερα γιατί η γυναίκα του επιλέγει πάντα το τέλειο outfit για εκείνον.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έδωσε κανονικά το παρών στην συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Άρσεναλ (08/10-18:30) και φάνηκε ιδιαίτερα ευδιάθετος και χαλαρός, παρά το κρίσιμο παιχνίδι που ακολουθεί για τους «πολίτες».

Μάλιστα, ο Καταλανός τεχνικός της Μάντσεστερ Σίτι όταν του δόθηκε η ευκαιρία έκανε και λίγη πλάκα με τους δημοσιογράφους που βρέθηκαν εκεί για να χαλάρωσει λίγο την κατάσταση. Σε ερώτηση που του τέθηκε για τις ομοιότητες που έχει με τον Ισπανό προπονητή της Άρσεναλ, εκείνος απάντησε πως ο ίδιος ντύνεται καλύτερα επειδή η γυναίκα του βρίσκει πάντα το τέλειο outfit για εκείνον.

Πιο συγκεκριμένα η απάντησή του στην ερώτηση αυτή:

«Όχι, εγώ ντύνομαι καλύτερα από τον Μικέλ. Έχω την γυναίκα μου που διαλέγει πάντα το πιο ταιριαστό outfit για μένα».

