Πολύ δύσκολες στιγμές για τον Κρις Μπάσαμ, τον αρχηγό της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, που πάτησε άσχημα και τραυματίστηκε - όπως φαίνεται πολύ σοβαρά - στον αστράγαλο.

Έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό υπέστη, όπως όλα δείχνουν, ο αρχηγός της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, Κρις Μπάσαμ, στο παιχνίδι κόντρα στη Φούλαμ.

Στο 23ο λεπτό του ματς, ο Άγγλος σε διεκδίκηση της μπάλας στραβοπάτησε πολύ άσχημα και σωριάστηκε στο έδαφος, σφαδάζοντας από τον πόνο, δείχνοντας να έχει «καταστρέψει» πραγματικά τον αστράγαλό του. Οι γιατροί της ομάδας έσπευσαν άμεσα να τον βοηθήσουν και μετά από κάποια λεπτά ο Μπάσαμ αποχώρησε με φορείο. Μένει πλέον να φανεί το μέγεθος της ζημιάς.

Can we all wish Chris Basham well after this horrific injury,



If this was a Man Utd player not a Sheffield United it would be everywhere



Get will soon skipper #Twitterblades#SUFC pic.twitter.com/FoVRoH5j7e